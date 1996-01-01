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Работодатель не устоит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Социальное партнерство стало темой встречи председателя Федерации профсоюзов Приморского края Виктора ПИНСКОГО с коллективом ОАО ААК "Прогресс" и профсоюзными лидерами г. Арсеньева, которая прошла на прошлой неделе в городе авиастроителей.

Работники "Прогресса" рассказали о своих проблемах, главная из которых - низкая заработная плата. Арсеньев - город, где средняя зарплата составляет 5,5 тыс. руб. в месяц, что почти в 2 раза ниже, чем по краю. На "Прогрессе" минимальная ставка совсем не прогрессивная - зарплата уборщицы всего 1,1 тыс. руб., ставка работников 1 разряда - 1,2 тыс. руб., а средняя зарплата для 4 категории - смешные 2,5 тыс. руб. Напомним, что прожиточный минимум в Приморье установлен в размере 4309 руб.

"Причина такого положения еще и в том, что завод "Прогресс" не является участником трехстороннего Соглашения о регулировании социально-трудовых отношений, на нем трудится более 3 тыс. жителей, и наша задача сделать так, чтобы все стороны чувствовали свою ответственность", - заявил на встрече Виктор Пинский. По его словам, если все профсоюзы города примут решение о совместных действиях - ни один работодатель не устоит.

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