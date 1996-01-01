В Ольге ищут подрядчика

Администрация Ольгинского муниципального района проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ по реконструкции наружных водопроводных сетей в пос. Ольга.

Конкурс проводится с целью заключения муниципального контракта на выполнение означенных работ. Общая стоимость - 4 млн руб. Участники конкурса имеют право снизить стоимость и дать предложения по платежам с учетом критериев оценки.