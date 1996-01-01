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Арсеньев старается выполнить наказ президента

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В администрации Арсеньевского городского округа на очередном заседании коллегии при главе округа обсудили ход реализации национальных проектов.

О реализации проекта "Здоровье" рассказала начальник управления здравоохранения Людмила АПЛЮШКИНА. Она сообщила, что средства на доплату врачам и медсестрам общей практики приходят в город своевременно и в полном объеме. Составлены планы и списки на диспансеризацию и иммунизацию населения. Выдаются родовые сертификаты. Среди медработников регулярно проводятся "круглые столы".

В сфере образования реализация также идет полным ходом. 264 учителя получают денежное вознаграждение за классное руководство в размере до 1 тыс. руб. в месяц. В городском управлении образования формируются банки данных лучших образовательных учреждений, учителей и талантливой молодежи от 14 до 25 лет, идет выявление активных пользователей информационных технологий. Лучшие учителя, ученики и школы смогут получить правительственные гранты. Для учителей это будут гранты по 100 тыс. руб., для школ - 1 млн руб., для учеников - 10 тыс. руб. Лучшее образовательное учреждение в области информационных технологий получит новый компьютерный класс.

Нацпроект "Развитие агропромышленного комплекса" реализуется по таким направлениям, как привлечение федеральных средств на ускоренное развитие малых форм хозяйствования - это предприятия ООО "Фауна" (свиноферма), Арсеньевский молокозавод, строящаяся мини-бойня.

Часть денег будет направлена на создание в городе централизованного сельскохозяйственного рынка. "Сельхозпродукция должна реализовываться без участия перекупщиков,- отметил арсеньевский мэр Владимир БЕСПАЛОВ.- Они обогащаются на труде наших пенсионеров, не платят налоги и аренду. Тут надо навести порядок!".

Администрация округа разработала план мероприятий по реализации "жилищного" нацпроекта. Заключен договор о разработке генплана города, куда будут внесены площадки под строительство 21 жилого дома. Все начатые когда-то объекты строительства в городе достроены и сданы в эксплуатацию. Последний из них - жилой дом по ул. Октябрьской - впустил своих новоселов в мае этого года. Причем 20 квартир переданы молодым семьям в рамках реализации краевой программы "Квартира - молодой семье".

В заключение Владимир Беспалов заявил, что конечным итогом реализации нацпроектов должно стать повышение качества жизни горожан, повышение качества образования, здравоохранения, комфортности проживания в городе.

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