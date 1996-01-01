Владивосток может стать Городом воинской славы

Совет Федерации профсоюзов Приморского края принял решение внести предложение в администрацию и Законодательное собрание Приморского края о присвоении г. Владивостоку почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы".

Автор этой инициативы, профсоюзный лидер работников связи края Александр САВКИН заявил: "Существует специальное постановление правительства о присвоении этого звания городам. Владивосток подходит для него по всем параметрам. Именно здесь закончилась Вторая мировая война. Жители города и края проливали свою кровь во время событий на Хасане. Каждый второй горожанин имеет или имел отношение к воинской службе, многие принимали участие в войнах и военных конфликтах".