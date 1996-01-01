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Призрак недоверия
Призрак бродит по краевому Законодательному собранию. Призрак недоверия. Именно такое ощущение осталось после последнего заседания ЗС, которое состоялось 21 июня. И дело тут даже не в инициативе депутата Николая МАРКОВЦЕВА по отставке губернатора Сергея ДАРЬКИНА, а в общем впечатлении от одного из заключительных аккордов работы нынешнего созыва краевого парламента.
По-человечески неприятно наблюдать, во что превратился этот депутатский призыв некогда ярких личностей, пытающихся из последних сил сохранить выражение независимости на потерянном лице. Отсюда и бесконечные подначки друг друга при обсуждении острых вопросов, и усталое "да гори оно все пропадом" тех, кто еще пытается сопротивляться, и оскорбительный выход на первые публичные роли таких депутатов, как Анатолий НОВИКОВ. Все прекрасно понимают ненормальность происходящего, но поделать уже ничего не могут.
В качестве иллюстрации к настоящему положению дел в ЗС можно привести аргументацию Новикова, когда он от имени фракции "Единая Россия" пытался удалить из приморского Устава статью, допускающую создание в крае многомандатных округов.
- Нужно привести Устав в соответствие с Избирательным кодексом, который мы приняли на прошлом заседании, - без обиняков заявил Новиков, не обращая внимание на присутствие в зале представителя краевой прокуратуры.
Еще два года назад подобное заявление вызвало бы, по меньшей мере, смех. Но поскольку у нас теперь большая часть краевых законов принимается с юмором, то только один голос, на всякий случай, уточнил:
- С каких это пор у нас Устав подгоняется под принимаемые законы, а не наоборот? Устав всегда был на первом месте...
- Ну, это смотря с какой стороны смотреть, - добивал коллег Новиков. - С одной стороны, вроде как Устав и впереди, а с другой - сзади...
- У нас теперь с какой стороны не смотри, везде ж..., - в сердцах посетовал один из депутатов, ни в перерыве заседания.
Однако полной ж... депутатам все же удалось избежать. За поправку Новикова проголосовало всего десять человек. Это к вопросу о растерянности депутатского корпуса и подспудному пониманию, что накануне выборов в глазах избирателей выглядят они неважно. Еще более знаковым моментом депутатской растерянности стало появление спонтанной инициативы Марковцева по выражению недоверия губернатору и даже подписи депутата Геннадия ЛЫСАКА под ней. Правда, через пять минут Геннадий Иванович свою подпись вымарал, и инициатору в нынешнем составе никогда не собрать больше пяти депутатов, но этот прецедент характеризует действительные настроения внутри депутатского корпуса.
Что же касается публичного лица ЗС, с которого мы начали, то здесь, безусловно, показательным стало обсуждение отчета по исполнению бюджета 2005 года.
Собственно, обсуждения как такового и не было. Вопросы задавали только два депутата - Николай Марковцев и Александр МАМОШИН. Остальные - фактически расписались в своем бессилии, молча проглотив информацию о том, что за недофинансированные 15 социально - значимых краевых программ виновны "бюджетополучатели".
Сегодня любой первокурсник экономического вуза знает, что бюджетополучателем в рамках краевых программ является сама краевая администрация. То есть именно "белый дом" занимается организацией соответствующих тендеров, определением эффективных подрядчиков и т.д. Это означает, что и ответственность за недофинансирование краевых программ лежит только на краевой администрации. Причем ответственность, что называется, на грани фола, поскольку профицит краевого бюджета по итогам года составил около полумиллиарда рублей.
Чтобы была понятна серьезная подоплека вопроса, отметим, что в числе прочих недофинансированы оказались программы по охране труда и противопожарной безопасности. Не исключено, что это обстоятельство - особенно на фоне недавно подаренных пожарным партией "Единой Россия" так называемых спасательных "кубов жизни" - стало одной из причин гибели людей на пожаре в здании "ПромстройНИИпроекта" 16 января этого года. По охране труда состояние дел в Приморье еще более страшное.
Конечно, здесь нет статистики по выбрасывающимся из окон людям. Зато есть цифры по смертности трудоспособного населения и количеству инвалидов производства. Например, за последние пять лет из 154 тыс. смертей в крае 94 тыс. приходятся на долю трудоспособного населения. Из 505 тыс. пенсионеров пенсии по инвалидности и по случаю утраты кормильца получает каждый пятый. И резерв этой печальной статистики более чем огромный - сегодня на вредных для здоровья производствах с опасными условиями труда занято около 40% работающих жителей Приморья. А депутаты молчат. И даже шутят, принимая очередную программу, к примеру, "Сельский дом" - мол, дожить бы до того времени, когда она начнет исполняться.
Кстати, по мнению все того же неистового Марковцева, молчание депутатов может дорого стоить покровительствующей им краевой администрации.
- Сомневаюсь, что все эти нарушения остаются незамеченными для федералов, - поделился своими соображениями с "ЗР" Марковцев. - Я уже говорил на региональной конференции партии "Единая Россия", что они сами создают для приморской власти огромный крюк, на котором она всегда будет находиться в подвешенном состоянии и в любой момент может разделить судьбу руководителей других регионов, где ведется борьба с коррупцией.
Мнение не лишено адекватной оценки ситуации и в крае, и в стране. Может, оттого депутаты и стараются не смотреть по сторонам, поскольку их недоверие друг к другу в такой политической трактовке приобретает некоторую причинно-следственную связь. Получается, что при самой конъюнктурной позиции приморских "единороссов" в отношении исполнительной власти края лучшим другом "белого дома" является скорее принципиальный Марковцев с утопическими призывами к отставке губернатора, нежели подконтрольный Новиков с физиологическим подходом к законотворческой деятельности.
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