Грызлов все-таки "нашенский"

Комиссия Думы Владивостока согласилась с предложением мэра города о присвоении звания "Почетный житель Владивостока" спикеру Госдумы РФ Борису ГРЫЗЛОВУ. В список "почетников" также вошли командующий ТОФ Виктор ФЕДОРОВ и руководитель организации ветеранов ВОВ Ленинского района Владивостока Иосиф ЧУТОВ.

В этот же день Общественная палата Владивостока выступила с обращением к Грызлову и Президенту РФ, в котором указала на явное нарушение процедуры присвоения статуса "Почетного жителя Владивостока". Во-первых, прежде чем предложить депутатам кандидатуру Грызлова, мэр Владимир НИКОЛАЕВ должен был получить письменное согласие спикера. Во-вторых, по закону, на столь почетное звание спикер мог претендовать только через три года после оставления своей нынешней должности.

Помимо нарушения процедурных вопросов, общественная палата обращает внимание, что нынешнее представление на звание "Почетный житель Владивостока" более продиктовано политическими мотивами, чем заслугами перед городом отдельных кандидатов. В частности, командующий ТОФ Виктор Федоров, безусловно, уважаемый в городе и крае человек, но в качестве кандидата на звание "Почетного жителя города" он появился почему-то после того, как местное отделение партии "Единая Россия" объявило о том, что он войдет в избирательные списки партии на октябрьских выборах ЗС Приморья.

Что же касается Грызлова, то, по мнению некоторых депутатов гордумы, в этом вопросе мэр руководствовался или все теми же политическими интересами, или личными мотивами, демонстрируя свою исключительную лояльность к федеральным властям. Ведь как "Почетный житель Владивостока" Грызлов также может появиться в списке местного отделения "единороссов", чтобы повысить их рейтинг в крае.

Стоит отметить также, что уже не в первый раз комиссия гордумы отказывает в присвоении звания "Почетный житель" Николаю ШУЛЬЖИЦКОМУ - основателю и бессменному директору уникального музея автомотостарины.