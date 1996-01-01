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Грызлов претендует на квартиру во Владивостоке
Спикеру Госдумы РФ Борису ГРЫЗЛОВУ, возможно, предоставят квартиру во Владивостоке. Об этом стало известно после того, как в комиссию думы Владивостока поступило очередное представление на звание почетного жителя краевого центра.
По традиции, очередные звания почетных жителей города присваиваются в День города, который во Владивостоке празднуют в начале июля. Накануне праздника комиссия гордумы рассматривает предложения от общественных организаций и администрации города. На этот раз городская администрация удивила депутатов неожиданным предложением присвоить звание "Почетный житель Владивостока" спикеру Госдумы Борису ГРЫЗЛОВУ.
Часть депутатов сомневается в особых заслугах спикера перед Владивостоком, а также указывает на то, что ни в прошлом, ни в настоящем Грызлов не был связан со столицей краевого центра. Кроме того, звание "Почетный житель города", помимо признания заслуг претендента перед городом, несет в себе и социальную нагрузку. Как известно, "почетникам" выделяются бесплатные квартиры.
Вряд ли в этом плане Борис Грызлов имеет в чем-либо преимущества перед городскими ветеранами труда, многие из которых живут в довольно стесненных условиях. Впрочем, получит ли Грызлов бесплатную квартиру во Владивостоке от щедрот мэра Владимира НИКОЛАЕВА, депутаты гордумы еще не решили.
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