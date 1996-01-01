Комсомольск-на-Амуре - в сети

Свой официальный сайт открыла администрация Комсомольска-на-Амуре. Как сообщил советник главы города по связям с общественностью Иван ЛАВРЕНТЬЕВ, задача веб-страницы - наиболее полное отражение жизни города.

На сайте представлена история Комсомольска-на-Амуре, географические данные, устав города, информация об органах исполнительной и законодательной власти, предприятиях, общественных организациях и СМИ, сведения о продаже и аренде имущества.

Здесь же помещены некоторые важные документы, к примеру, отчет главы города об итогах социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре в 2005 году. Кроме того, на сайте можно найти информацию о туристических фирмах и гостиницах, полезные телефоны, новости городской жизни и анонс предстоящих событий.

Адрес официального сайта мэрии Комсомольска-на-Амуре: www.kmscity.ru.