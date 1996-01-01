Новости не продаются?

Сколько будет стоить размещение политической рекламы "Выборы - 2006" на новостных лентах приморских информационных агентств? С таким вопросом "ЗР" обратился к Primamedia, "Восток-Медиа", Deita.ru и Vl.ru. Самым смелым оказался директор ДВ портала Farpost.ru (владелец news.vl.ru) Егор НИКОЛАЕВ. "Умножайте наши обычные расценки на четыре", - ответил он.

Он же опроверг слухи о продаже vl.ru для создания особой политической ленты новостей под предвыборную кампанию: "На прошлой неделе мы всем коллективом отметили год существования нашей ленты новостей. В особой политической окраске она не замечена, и к нам пока не обратилось ни одно из региональных отделений политических партий с серьезным предложением. Что касается сообщений в ленте новостей на vl.ru, то мы готовы грамотно простроить стратегию подачи такой информации, я считаю, что тут важна периодичность и повторяемость".

Если проанализировать ленты приморских информационных агентств, то в политическом подразделе будут новости нескольких разновидностей. Например, с кем встречался губернатор Сергей ДАРЬКИН (реже - Камиль ИСХАКОВ) и куда он поехал, или о чем беседовал с подчиненными мэр г. Владивостока, что обсуждали на заседании ЗС ПК и какие идеи пришли в голову депутатам городской думы (Владивостока, Находки, Уссурийска и т.д). Некоторые политические силы и фигуры упоминаются по случаю праздников и общественных акций.

Например, за последнюю неделю на ленте информационного агентства "Deita.ru" упоминались "Молодая гвардия", "Молодежь Владивостока", "Наша страна" и "Единая Россия". Любопытно, что эти же герои упоминаются на камчатской, сахалинской, хабаровской, амурской и других лентах перечисленных агентств. "Единая Россия" централизованно проводит акции за снижение тарифов ЖКХ, "Молодая гвардия" празднует "День России" и так далее. Все проходит дружно. Пока.

Директор информационного агентства Primamedia Алексей МИГУНОВ также не сформировал четкого делового предложения. Проясняя картину происходящего, он сказал, что Primamedia не делит новости на политические и остальные. Работа с региональными представительствами политических партий в его компании строится на общих основаниях. "Одни люди любят читать про футбол, другие про выборы, а для нас и то, и другое - всего лишь информационный продукт, изготавливаемый под нашего читателя. Поэтому расценки на размещение материалов рекламного содержания такие же, как и всех прочих". Наиболее активно, по словам Алексея Мигунова, с Primamedia сотрудничали "Единая Россия", "Российская партия пенсионеров", "Родина" и "Аграрная партия". Но пока только на некоммерческой основе.

Информационное агентство "Восток-Медиа" еще не приступало к формированию предложений. Тем не менее по словам директора агентства Натальи МИКЕРИНОЙ, прайс-лист для политически окрашенных новостей является коммерческой тайной и не подлежит оглашению.

Впрочем, периодичность интереса, проявляемого местными политиками к виртуальным информационным ресурсам, не всегда напрямую зависит от бюджета, отпущенного на эти цели. Профессионально относятся к установлению дружеско-деловых связей на регулярной основе только партаппаратчики "Единой России". Остальные прибегают к их услугам время от времени, например, партия "Родина" рвалась в информационные ленты только в период скандала между Игорем СВЕТЛОВЫМ и Игорем УСОВЫМ.

Первые целенаправленные попытки разместить политические материалы самого разного характера, по словам приморских ньюсмейкеров, ожидаются в сентябре.