Краевые власти помогут построить "сельский дом"

Руководители сельских предприятий, строящие жилье для своих работников, вправе рассчитывать на получение льготного кредита на эти цели. Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, об этом на краевом совещании по реализации программ "Сельский дом" и "Социальное развитие села" заявил вице-губернатор Юрий ПОПОВ.

Он отметил, что администрация края готова также поддерживать тех, кто возьмется возобновить заброшенное или замороженное строительство жилых домов.