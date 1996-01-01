Кавалеровскому мэру урежут зарплату

Зарплата мэра Кавалеровского района не должна превышать 4-кратный размер среднего дохода граждан района - такую поправку в Устав района предложила инициативная группа в составе нескольких активистов из числа жителей п. Кавалерово.

По мнению инициативной группы, сегодняшняя зарплата мэра и других чиновников райадминистрации чрезмерно высока. А если сделать эту зарплату зависимой от дохода граждан, то это будет стимулировать заботу о повышении доходов жителей. Активисты также предложили убрать из Устава пункт о праве муниципальных служащих на дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (свыше 15 лет - 15 календарных дней). Предложено исключить и право муниципальных служащих на пенсию в размере 45% от среднего заработка.