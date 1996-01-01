Кто в оппозиции?

На ближайшем заседании Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК), которое состоится 21 июня, депутаты де-юре утвердят дату проведения очередных выборов в краевой парламент. Дата уже одобрена Советом ЗС ПК 8 октября.

Впрочем, после принятия новой редакции Избирательного кодекса на последнем заседании ЗС ПК, даты и сроки проведения выборов теперь уже не имеют значения. Результаты голосования по Избирательному кодексу символически отражают расклад на выборах и, скорее, в Госдуму, нежели в краевой парламент.

Против поправок "Единой России" проголосовал только один депутат - Николай МАРКОВЦЕВ. Однако Марковцев не является представителем какой-либо партии. Что же касается недолгих возмутителей спокойствия аграриев, то они сдались практически без борьбы. А член партии "Родина" Александр МАМОШИН предпочел соблюсти нейтралитет. Впрочем, еще более показательно поведение члена партии СПС Николая МОРОЗОВА. Если уж "правый" депутат голосует за поправки "Единой России", то очевидно, что отныне оппозиция в стране и в крае представлена только коммунистами да порастающими на улицах нигилистами. Назвать оппозиционной партией ЛДПР, полагаем, ни одному здравомыслящему человеку в голову не придет.

Это означает, что у недовольного властями электората как на выборах ЗС ПК, так и на грядущих выборах в Госдуму, альтернатива весьма скудная. Либо бойкотировать выборы в связи с отсутствием в избирательных бюллетенях графы "против всех", либо голосовать за коммунистов. Отчасти со столь пессимистичными прогнозами согласен и Николай Морозов. Голосовать за левых он, конечно, не призывает, но откровенно признает, что единственным мотивом, побудившим его проголосовать за Избирательный кодекс "ЕР", стало признание того факта, что правые так и не смогли договориться об объединении. Порознь - и на выборах в ЗС ПК, и на выборах в Госдуму - им, мягко говоря, мало, что светит.

- Единственным принципиальным моментом в поправках к Избирательному кодексу были пресловутые проценты партийного барьера, - поделился своими соображениями с "ЗР" Николай Морозов. - Даже если бы правым удалось объединиться, это не сыграло бы особой роли. По сути, речь идет об одном депутатском мандате. Для сильной партии 2% роли не играют. Однако политики, которые позиционируют себя как представителей интересов самой образованной и интеллектуальной части общества, не смогли решить простейшую логическую задачку объединения. Смысла тащить таких политиков в парламент за счет юридических ухищрений я не вижу.

Смысл-то на самом деле есть. Во-первых, вопрос преемственности идеологии.

Через парочку избирательных циклов в отсутствие правых на политической авансцене может так случиться, что мы получим наихудший вариант демократической "многопартийности", когда в роли основных партий будут выступать коммунисты и "единороссы", мало чем отличающиеся друг от друга по тоталитарности идеологического мышления, а на заднем плане в зависимости от конъюнктуры дня и уровня маргинальности общества останется болтаться ЛДПР.

Второй негативный момент в связи с отказом правых от борьбы заключается в отсутствии ориентиров для подрастающего поколения, которое по скорости восприятия на веру официоза и атрофированности самостоятельного мышления все больше скатывается к менталитету советского комсомола. Ну и, наконец, есть еще группа локальных политиков, которые пока не втянуты в партийные обязательства, не замешаны в каких-то громких скандалах и сохраняют способность и смелость критического отношения к происходящему. Таким примером в нынешнем созыве ЗС ПК может служить Николай Марковцев. Возможно, есть подобные кандидаты на подступах к ЗС ПК. Однако в сопротивлении партии власти им рано или поздно придется сделать союзнический выбор. И так уж получается, что этот выбор в отсутствие правых опять замыкается на коммунистах.

Проблема не в том, что только коммунисты на сегодня представляют реальную оппозицию действующей власти. Парадокс ситуации заключается в другом.

Объединение оппозиционных усилий в левом направлении не предполагает смену господствующей авторитарной идеологии. Отчасти это подтверждают и стереотипы подходов в формировании партийных списков как коммунистов, так и единороссов.

На минувшей неделе, например, "ЕР" уже озвучила приблизительный состав своего "локомотива": руководитель регионального отделения партии КУРИЛОВ, губернатор ДАРЬКИН, командующий ТОФ ФЕДОРОВ, мэр Владивостока НИКОЛАЕВ. Небольшая заминка вышла только с женской кандидатурой, которую, по законам жанра, необходимо внести в список. По одной из версий, на это место претендует федеральный инспектор Любовь ДРОЗДОВА, по другой - "медиапринцесса" Оксана РЫБАЛКО.

Понятно, что из этого списка "машинистов" больше половины на депутатские мандаты не претендуют. Командующему ТОФ, например, совмещение депутатских обязанностей с военными - запрещено законом. Однако и коммунисты, судя по всему, идут по той же паровозной колее. Известно, например, что на одно из мест в первой пятерке приморского отделения КПРФ обсуждается кандидатура президента ДВО РАН Валентина СЕРГИЕНКО.

Прогнозы в связи с таким раскладом, конечно, удручающие. Но коль скоро мы говорим о символах, то более печальным представляется сценарий выборов в Госдуму РФ. Очевидно, что в ближайшие пять-шесть лет освежающего обновления государственной идеологии не предвидится. А значит, и экономического рывка.

Остается надеяться, что все эти годы цены на мировом рынке энергоносителей будут оставаться на высоком уровне. Фактически это единственная надежда на то, что нам удастся удержаться в фарватере мировой экономики.