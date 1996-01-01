Дело о нападении на депутата передано в суд

Затянувшееся с осени прошлого года дело о нападении на депутата думы Владивостока Александра ЮРТАЕВА на минувшей неделе все-таки добралось до суда.

В ноябре 2005 г. Александр Юртаев подвергся нападению со стороны руководителя компании "Ост-Вест" г-на ВАРНАМОВА. Как пояснил "ЗР" депутат, в ходе следствия он предлагал мирное урегулирование конфликта, если его обидчик просто принесет ему свои извинения. Однако противная сторона от каких-либо извинений категорически отказалась, считая себя невиновной в произошедшем инциденте. Теперь невиновность Варнамова предстоит устанавливать суду.