Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена заведующему кафедрой биологии Дальневосточного государственного медицинского университета Олегу ПОСОХОВУ.

Звание "Заслуженного работника культуры РФ" присвоено генеральному директору краевого научно-образовательного твоческого объединения культуры Татьяне ГРИГОРЬЕВОЙ, преподавателю государственного Хабаровского колледжа искусств Олегу КУДИНУ, заведующей учебной частью детской музыкальной школы №1 Хабаровска Виктории ШИПИЛОВОЙ, главному редактору литературно-художественного журнала "Дальний Восток" Вячеславу ШПРИНГЕРУ (Сукачеву), звание заслуженного работника рыбного хозяйства - председателю рыболовецкой артели имени 50-летия Октября Давыду ФУКСУ. Виктор Ишаев поздравил награжденных, пожелал им здоровья и успехов на благо края. "Вы среди тех, кто своими руками преображает Дальний Восток, наш край и город. Здесь действительно становится комфортнее жить. А когда есть культура, производство, значит, люди не станут отсюда уезжать, значит у нашего края есть будущее", - сказал губернатор.