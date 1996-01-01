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У нашего края есть будущее
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена заведующему кафедрой биологии Дальневосточного государственного медицинского университета Олегу ПОСОХОВУ.
Звание "Заслуженного работника культуры РФ" присвоено генеральному директору краевого научно-образовательного твоческого объединения культуры Татьяне ГРИГОРЬЕВОЙ, преподавателю государственного Хабаровского колледжа искусств Олегу КУДИНУ, заведующей учебной частью детской музыкальной школы №1 Хабаровска Виктории ШИПИЛОВОЙ, главному редактору литературно-художественного журнала "Дальний Восток" Вячеславу ШПРИНГЕРУ (Сукачеву), звание заслуженного работника рыбного хозяйства - председателю рыболовецкой артели имени 50-летия Октября Давыду ФУКСУ. Виктор Ишаев поздравил награжденных, пожелал им здоровья и успехов на благо края. "Вы среди тех, кто своими руками преображает Дальний Восток, наш край и город. Здесь действительно становится комфортнее жить. А когда есть культура, производство, значит, люди не станут отсюда уезжать, значит у нашего края есть будущее", - сказал губернатор.
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