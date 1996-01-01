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"Открытая Россия" становится виртуальной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В конце мая в Москве прошел 5-й юбилейный форум Клуба региональной журналистики "Из первых уст" при поддержке Фонда Дж. Сороса и РОО "Открытая Россия". На форуме было принято решение о начале нового амбициозного проекта, который бы позволил объединить усилия десятков региональных СМИ для создания единого информационного ресурса. Его основную цель нагляднее всего демонстрирует название - "Виртуальные СМИ о реальной жизни".

Клуб региональной журналистики (КРЖ), которому не так давно исполнилось 5 лет, по праву можно считать уникальным объединением, поскольку КРЖ фактически единственный из организаций, объединяющих тех журналистов из СМИ, кто на протяжении всей своей истории последовательно отстаивает либеральные ценности. Взамен на семинарах клуба учили азам рыночной жизни и законам демократии.

Благодаря КРЖ у читателей региональных газет и журналов, в том числе и издаваемых ИК "Золотой Рог", появилась уникальная возможность получить информацию, что называется, из "первых уст" - у законодателей и министров, у верховных судей и политиков, у топ-менеджеров монополий и крупнейших компаний.

За минувшее время журналисты "ЗР" брали интервью у председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия ЧУБАЙСА, нынешнего главы Экспертного управления администрации Президента РФ Дмитрия ДВОРКОВИЧА, министра экономического развития РФ Германа ГРЕФА, политолога Георгия САТАРОВА и экс-премьера Егора ГАЙДАРА, опального олигарха Михаила ХОДОРКОВСКОГО и многих других признанных экспертов. Из-за связи с Ходорковским КРЖ и оказался в опале. Однако, несмотря на это, клуб продолжает свою деятельность и вот теперь станет площадкой для начала нового интернет-проекта.

Цель проекта достаточно проста - давать объективную информацию о том, как живет реальная, то есть находящаяся за пределами Садового кольца и федеральных телеканалов, Россия. О том, что в действительности происходит в стране и что люди, живущие в ее различных регионах, думают об этих событиях. Новый проект хочет доказать, в принципе, прописную истину - что бы ни случилось, всегда существуют различные точки зрения. И эти точки зрения должны быть высказаны.

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