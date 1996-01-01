Россияне не прочь, если арестуют главу их региона

Почти половина россиян (45%) считают, что они позитивно восприняли бы арест главы своего региона по обвинению в коррупции (в том числе 21% - безусловно положительно). Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса, проведенного в начале июня в 46 регионах России.

При этом опрос показал, что отрицательно оценили бы такое развитие событий 29% опрошенных (среди них лишь 7% - резко отрицательно). При этом противники президента Владимира ПУТИНА чаще его сторонников говорят, что положительно отнеслись бы к такому аресту (54% против 43%).

К арестам руководителей субъектов РФ по обвинению в злоупотреблениях положительно относится подавляющее большинство россиян - 84%, в их числе 50% - безусловно положительно. Неодобрительно такую практику оценили лишь 5% респондентов. Позитивная реакция в этом вопросе характерна для большинства опрошенных во всех группах, выделенных по полу, возрасту, уровню доходов. Две трети респондентов (68%) считают вполне вероятными в ближайшее время аресты других высших должностных лиц страны и руководителей регионов по обвинению в коррупции. Не согласны с таким прогнозом 14% опрошенных, затрудняются с ответом 17%.

Уверенность, что подобные аресты непременно состоятся, респонденты, не одобряющие деятельность президента страны, выражают несколько чаще, чем его сторонники (33% против 28%).

ВЦИОМ отмечает, что высокая поддержка арестов глав регионов во многом объясняется тем, что губернаторы разделяют с высшими чинами правоохранительных органов печальное лидерство в рейтинге должностных лиц, наиболее подверженных коррупции. Их упоминают 42 и 41% опрошенных соответственно. Существенно менее подвержены коррупции, на взгляд россиян, министры, руководство прокуратуры и судов (по 26%), руководители крупных государственных предприятий и корпораций (22%), депутаты Федерального собрания и депутаты законодательных органов муниципальных образований (по 20%).

В опросе приняли участие 1594 человека. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.