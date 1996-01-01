Десять партий готовы к объединению

За четыре месяца до окончания проверок, проводимых Росрегистрацией, активизировался процесс партийных слияний и поглощений. Исследование "Ведомостей" показало, что он идет во всем политическом спектре и уже около десяти партий готовы пойти на объединение.

До сентября Росрегистрация планирует завершить проверки партий на соответствие новым стандартам: в них должно состоять не менее 50 тыс. человек. По прогнозу председателя ЦИК Александра ВЕШНЯКОВА, до выборов в Госдуму доживут не более 20 партий из 35 существующих. В 2005 г. Республиканская партия объединилась с Крестьянской партией, а в апреле "Зеленая Россия" влилась в "Яблоко".

На прошлой неделе политсовет СПС официально выступил за проведение объединительного съезда с Республиканской партией и Партией развития предпринимательства. "Переговорный процесс по поводу объединения идет достаточно давно и интенсивно", - цитирует лидера СПС Никиту БЕЛЫХ "Интерфакс".

Еще 18 мая в Перми на общественном форуме лидеры трех партий объявили об объединении. Однако на следующий день они сообщили, что их не совсем правильно поняли. "Мы говорили о близости наших взглядов и о готовности к объединению", - пояснил сопредседатель Республиканской партии Владимир ЛЫСЕНКО. "Демократы должны выступить единым фронтом. Мы предложили СПС и республиканцам дождаться окончания проверок и объединиться на основе той из нас, которая останется", - говорит лидер "Развития предпринимательства" Иван ГРАЧЕВ, отмечая, что его сторонники готовы принять "любую программу, любого лидера и любое новое имя". Лысенко считает, что новая объединенная демпартия должна быть создана до осени, "иначе не успеем к выборам в Госдуму". Либералы хотели бы привлечь в свой союз и другие демпартии, но в "Яблоке" отрицают вероятность скорого объединения с СПС. А лидер СЛОНа Вячеслав ИГРУНОВ говорит, что станет общественником, но в ряды правых не вольется.

Сразу несколько мелких партий еще с прошлого года пытается присоединить ЛДПР. "Мы неоднократно собирали на встречи в Госдуме представителей всех оппозиционных партий. Приходили в основном партии патриотической ориентации и некоторые левые", - сообщил лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Переговоры, в частности, велись с партиями "Народно-патриотические силы РФ", "За Русь святую", "Единение". "Партийцам обещали, что, войдя в ЛДПР, они станут депутатами и будут получать зарплату 100 тыс. руб. Мы не согласились", - говорит Наталья АПАЛЬКОВА, председатель ЦИК "Единения". Но Жириновский уверен, что мелкие политструктуры в итоге вольются в партии, которые получат места в следующей Думе.

Как минимум два "центра притяжения" возникает у левоцентристов. Социал-демократов пытается объединить лидер Народной партии Геннадий ГУДКОВ. Окончательная договоренность, по словам Гудкова, достигнута с Конституционно-демократической партией: "У нас нет ни идеологических, ни организационных разногласий. Процесс вливания уже идет". Однако представитель кадетов утверждает, что его коллеги все еще колеблются. Источник, близкий к переговорам, отметил, что консультации ведутся также с Объединенной промышленной партией и Партией социальной справедливости.

Аналогичную работу среди левопатриотических сил проводит лидер "Народной воли" Сергей БАБУРИН. Его соратник Сергей ГЛОТОВ подтвердил, что идут переговоры об объединении со "Свободой и Народовластием" Виктора ЧЕРЕПКОВА. "17 июня планируется собрать съезд, на котором эти вопросы будут поставлены", - говорит Глотов.

Могут пополниться и ряды коммунистов. Секретарь ЦК КПРФ Олег КУЛИКОВ отметил, что если Российская коммунистическая рабочая партия не пройдет проверки, то КПРФ примет ее в свои ряды "без проблем". Лидер РКРП Виктор ТЮЛЬКИН надеется, что его партия все же будет перерегистрирована.

Процесс переговоров идет тяжело, потому что для российских партий не характерен прагматический подход к делу, а общаются они на уровне идеологических претензий, считает директор группы "Меркатор" Дмитрий Орешкин. Рациональный фактор побуждает партии вести переговоры об объединении, но амбиции лидеров, которые не хотят переходить на вторые роли, значительно осложняют процесс, отмечает политолог Алексей Макаркин. Если партиям все же удастся договориться, то можно будет считать, что партийная реформа себя оправдала, добавляют эксперты.