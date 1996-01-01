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Партийная морковь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как сообщили недавно приморские СМИ, "единороссы" попытались сыскать любовь родителей, предоставив абитуриентам путевки на бесплатное место в университет. "ЗР" попытался узнать, каким образом в преддверии предстоящих выборов в Законодательное собрание края другие политические партии будут добывать себе популярность и признание приморского электората.

Посадил дед репку

В 20-х во Владивостоке издавалось более 30 политориентированных изданий. Газеты и агитационные листки выпускали большевики, меньшевики, кадеты, эсеры и монархисты. Для публики, определившейся в своих политических пристрастиях, листки издавались, по тем временам, классические: "Грузчик", "Печатник", "Рабочий и крестьянин". Для привлечения внимания публики свободных воззрений и левые, и правые выпускали юмористические листки: "Владивостокский бес", "Клоп", "Гвоздь", "Бандит". С картинками и большими-большими буквами.

Сегодня сатирой и карикатурами никого не удивишь. И за внимание избирателей региональные отделения политических партий борются другими, иногда весьма оригинальными способами.

Оригинальничать региональные представительства заставляют отнюдь не скромные бюджеты. В этом смысле лидером разумной экономии стала Российская партия пенсионеров. По приезду во Владивосток председателя центрального совета Российской партии пенсионеров Игоря ЗОТОВА всем прибывшим с ним пообщаться были вручены пакетики с голландскими семенами моркови и свеклы. На каждом пакетике красовалась надпись, "Региональное отделение РПП", с адресом, телефоном.

Инициатор оригинальной акции, депутат Владивостокской городской думы Александр ЮРТАЕВ рекомендовал обращаться по указанному телефону по вопросам оптимальных агротехнологий. "Как человек, имевший в прошлом отношение к сельскому хозяйству, обещаю, что из одного пакетика вырастет до 150 кг моркови. Звоните, всегда помогу", - напутствовал он пенсионеров. Такому ходу агитационной мысли можно поаплодировать без всякой насмешки: затрат на 3 руб., пользы - на 30! Пропалывает бабка морковь все лето и "пенсионеров" добрым словом вспоминает. Листовку выпустить дороже.

Лидер регионального отделения СПС Николай МОРОЗОВ в процессе экономии намерен пойти еще дальше. Он готовится провести при помощи Интернет модную сейчас акцию внезапного проявления гражданской солидарности. Например, в солнечный день, ровно в полдень, толпа граждан элегантным движением руки раскрывает зонтики. Окружающие в недоумении, посвященные цветут улыбками: "Удачно прикололись!". "СПС проведет такую акцию. Пусть, прикола ради, люди так же с улыбкой придут на избирательные участки", - пообещал соригинальничать Николай Морозов.

Маруся от счастья слезы льет?

Казачий состав партии "Родина" в срочном порядке обновляет песенный репертуар. Вопросом всерьез озаботились лидер регионального отделения Игорь УСОВ вместе с действующим депутатом ЗС ПК Александром МАМОШИНЫМ. Последний, казак во сне и наяву, похвалялся акцией, проведенной "родинцами" на первомайские праздники.

Казачья сотня, без лошадей, но с шашками, лихим показательным строем замкнула первомайскую демонстрацию во Владивостоке и устроила народные гулянья в Уссурийске. С баяном, танцами вприсядку и песней "Маруся от счастья слезы льет".

"Главное, чтобы песни были хорошо известны народу, - объясняет необходимость песенной агитации Игорь Усов, - тогда душа народная подхватывает строчки сама по себе. А когда душе хорошо, то кого-то в магазин потянет, а кого-то - на выборы".

Похожий способ агитации выбрало региональное отделение КПРФ. Владимир ГРИШУКОВ, наезжая в Приморье из Москвы, всегда интересуется положением дел в пионерской дружине. Особенно успешностью проведенных ею культмассовых мероприятий. В этом году число пионеров в Приморье превысило 14 тыс. человек, уже есть первые комсомольцы и октябрята. Не вдаваясь в подробности внутренней жизни пионерской дружины края, в предвыборном штабе КПРФ сказали, что летом пионеры Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева и Лучегорска поедут с концертами по селам.

Прошлым летом уже проводилась пробная акция, пионеры пели и танцевали на севере края. Сельчанам понравилось, число симпатизирующих КПРФ увеличилось. У регионального отделения КПРФ даже была идея создать специализированные пионерские агитационные лагеря, но, подсчитав смету, от нее отказались. Остановились на такой схеме: арендуется автобус, пионеров забирают из кружков школьной самодеятельности. Кормит детей принимающая сторона.

Региональное отделение "Партии Жизни" во главе с Юрием ПРИВАЛОВЫМ нашла еще менее затратный способ заявить о себе: она проводит акцию "Письмо солдата". Началась акция в марте этого года с одной из учебных частей Яковлевского района Приморья. В учебную часть приехали представители "Партии Жизни" с конвертами и бумагой, а также привезли цифровой фотоаппарат и принтер. Ребятам было предложено написать письмо родителям о своем житье-бытье: чем кормят, как здоровье, как дела в части. И сфотографироваться в новой форме, чтобы родители лично убедились: на лице сына нет следов побоев. - Или, напротив, есть. Для усиления агитационного эффекта ответственные за акцию "Письмо солдата" лично развозили послания ребят по родительским домам в зоне доступности. Кроме бумаги и конвертов в некоторых частях военнослужащим дарили телефонные карты, чтобы при случае могли позвонить домой. Всего акцией охвачено более 50 воинских частей края.

Эффектный выход

Не самый дешевый, но броский и запоминающийся ход припасло к старту избирательной кампании региональное отделение ЛДПР. Сергей КОРЧАГИН попросил поддержки у коллег-однопартийцев из Хабаровска, Южно-Сахалинска и Благовещенска.

В августе-сентябре (дата еще не определена) во Владивосток ожидается прибытие Владимира ЖИРИНОВСКОГО. Ему предстоит лично растаможить прибывший из Японии автомобиль: пройти все нужные кабинеты, заплатить установленные сборы и не оговоренные законом суммы для ускорения процесса. После чего прогнать авто от Владивостока до Хабаровска. "Не думаю, что Владимир Вольфович будет лично сидеть за рулем. Но мы и не добиваемся совершенствования его водительских навыков. Вернувшись в Москву, он, как заместитель председателя Государственной Думы, поднимет вопрос пошлин и правого руля, - объяснил Сергей Корчагин".

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