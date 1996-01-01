Кавалеровский мэр выбрал "команду"

Кавалеровский мэр Андрей КАЗДОРФ представил на рассмотрение районной думы кандидатов на должности первого вице-мэра и просто вице-мэра. Дума утвердила предложенные кандидатуры.

На должность первого вице-мэра назначен бывший главный инженер Кавалеровского леспромхоза Викторин ЛЯПУСТИН. В его ведении - вопросы экономики, связи, сельского хозяйства и здравоохранения. Вторым замом назначен Юрий ДЕСЯТКОВ, бывший главный инженер ОАО "Электросервис". Он будет курировать проблемы ЖКХ, архитектуры, строительства и земельного контроля.