Фракция "Единой России" выкрутила руки депутатам

Вчера приморские депутаты планировали провести сразу два внеочередных заседания: принять решение по нескольким десяткам социальных вопросов, которые ждут своей очереди еще с сорванного майского заседания ЗАКСа, и разобраться-таки с поправками в Избирательный кодекс Приморского края и с нарезкой округов.

Кворум даже на первое заседание был под вопросом. Реноме собрания спас депутат Анатолий ГОСТРЫЙ, за которым сотрудников аппарата ЗАКСа пришлось посылать в кабинет. Заседание по Избирательному кодексу планировалось на время, когда этот номер "ЗР" уже был подписан в печать.

Однако уже по кулуарным консультациям депутатов стало ясно, что фракция "Единой России" задавила инициативы аграриев, которых считают главными оппонентами поправкам единороссов и им сочувствующих.

Если на прошлой неделе депутаты, вроде бы, нашли компромисс, то уже в минувшую субботу единороссы свои договоренности не подтвердили и, "поработав" за эти дни с коллегами, по слухам, набрали необходимые для принятия своих поправок в кодекс 22 голоса, заявив остальным: "приходите на сессию и голосуйте против", самоуверенно рассчитывая на большинство своих голосов.