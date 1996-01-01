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Зияющие высоты Свободного
Хотя в прошлом году дальневосточный космодром Свободный не попал в одобренную правительством РФ федеральную целевую программу, в апреле 2006 года со стартовой площадки в Приамурье состоялся успешный запуск очередного космического аппарата - первый за последние пять лет. Присутствовавшие при этом событии полномочный представитель президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ и губернатор Амурской области Леонид КОРОТКОВ пообещали приложить все усилия для сохранения космодрома в его сегодняшнем качестве. По их словам, окончательное решение о консервации Свободного еще не принято.
Пока Россия пользуется четырьмя космодромами. Это Плесецк в Архангельской области, Капустин Яр в Астраханской, Байконур в Казахстане и наш Свободный, расположенный в Амурской области неподалеку от одноименного города. В прошлом году стало известно, что федеральный центр решил сосредоточить все финансовые ресурсы на Плесецке. Вице-премьер и министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ заявил, что реализация программы развития этого космодрома позволит в обозримой перспективе отказаться от использования как Байконура, так и Свободного, который строился как раз в качестве альтернативы казахстанской площадке. Оказывается, содержать космодром невыгодно для Минобороны, а все выполняемые им задачи можно будет решать при помощи Плесецка.
ДосьеКосмодром Свободный в Амурской области был создан указом Президента РФ от 1 марта 1996 года. Первый космический запуск состоялся 4 марта 1997 года. Тогда отечественная ракета-носитель "Старт-1" вывела на орбиту спутник "Зея". Следующие запуски были коммерческими и производились по программам международного сотрудничества. В декабре 1997 года со Свободного стартовал американский сателлит Early Bird, в декабре 2000 - израильский спутник EROS-1A, в феврале 2001 - шведский Odin. Выведенный на орбиту в ночь с 25 на 26 апреля 2006 года израильский космический аппарат дистанционного зондирования земли EROS-1В стал пятым спутником, запущенным с дальневосточного космодрома.
Когда самый известный российский космодром - Байконур - оказался на территории иностранного государства, начался поиск альтернативы. Проблема в том, что для размещения космодрома подходит далеко не любая площадка. Даже в огромной России их можно пересчитать по пальцам: тут широта не та, там - трассы полета ракет проходят над городами, и т. д. После того как поочередно были отвергнуты Южная и Центральная Россия, Сибирь, Забайкалье и Приморье, выбирать пришлось из двух точек: Советская Гавань и Свободный. Так что в принципе космодром мог появиться и в Хабаровском крае. Однако возле Свободного уже наличествовал целый городок со всей инфраструктурой, оставшийся от расформированной несколькими годами раньше 27-й дивизии ракетных войск стратегического назначения. Там и разместился "новый русский" космодром, а городок получил название "Углегорск" и статус закрытого административно-территориального образования.
Еще несколько лет назад СМИ в один голос сообщали, что с астрономической точки зрения Свободный расположен наиболее удачно и масса доставляемого на орбиту груза может быть значительно увеличена по сравнению с теми же Плесецком или Байконуром. Планы были амбициозные, но вполне осуществимые: замкнуть на Свободный весь рынок космических услуг Юго-Восточной Азии. Предполагалось, в частности, развернуть системы запуска ракет не только с передвижных комплексов, как это происходит теперь, но и с помощью шахт. Однако в прошлом году все эти работы, по словам начальника пресс-группы космодрома подполковника Анатолия РЕШЕТАРЯ, были "заморожены". Около пяти тысяч жителей Углегорска оказались перед невеселой перспективой закрытия космодрома. Впрочем, состоявшийся в апреле запуск израильского спутника EROS-1B и сделанные в связи с этим заявления должностных лиц позволяют надеяться на то, что космодром хоронить рано. Хотя, как известно, человек предполагает...
Полпред президента Камиль Исхаков, совершивший в апреле рабочую поездку в Приамурье, не только присутствовал при запуске спутника, но и познакомился с жизнью Углегорска. В музее космодрома он оставил на страницах книги отзывов запись с пожеланием удачи. Кроме того, у полпреда была возможность обсудить будущее Свободного с представителями Минобороны и Роскосмоса. Отвечая на вопросы журналистов непосредственно после запуска, полпред заявил, что этот спутник - не последний: "У нас есть основания, чтобы говорить о сохранении здесь как космодрома, так и других воинских подразделений. Есть некоторые доводы, которые помогут принять правильные решения. Хотя, чтобы содержать космодром было выгодно, требуется не менее шести запусков в год".
По мнению губернатора Амурской области Леонида Короткова, нельзя рассуждать о космодроме сугубо в ключе "выгодно-невыгодно": "Космодром выполняет стратегические задачи, он ценен своим потенциалом и перспективой".
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