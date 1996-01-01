Имидж - все!

Очередной "слет" дальневосточных губернаторов на Совет при полномочном представителе президента прошел в Хабаровске. На этот раз одной из главных животрепещущих тем стало послание Владимира ПУТИНА. А самым обсуждаемым пунктом в нем - демографическая обстановка. Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН признался даже, что готов доказать заинтересованность во всплеске рождаемости личным примером - обзавестись в ближайшее время четвертым ребенком. Остальные губернаторы столь решительных заявлений делать не стали, но осторожно говорили, что сделают все возможное, чтобы воплотить идеи президента в жизнь.

Сам полпред Камиль ИСХАКОВ предложил руководителям дальневосточных регионов подумать над конкретными схемами реализации проекта, и в частности - над решением демографической проблемы. На июнь даже назначили спецмероприятие - форум матерей ДФО. Полпред сообщил, что о демографической обстановке на Дальнем Востоке будет докладывать на заседании Совета безопасности России, поскольку, по его словам, сокращение численности населения - прямая угроза безопасности страны. Только за последние 15 лет, по данным Исхакова, дальневосточников стало меньше на 20%. Какая уж тут безопасность...

Жаркие дискуссии вызвало обсуждение вопроса "О тарифообразовании и развитии электроэнергетики Дальнего Востока", в котором участвовали представители Федеральной службы по тарифам и РАО "ЕЭС России". Предложение довести дальневосточные энерготарифы до уровня среднероссийских с одновременной ликвидацией перекрестного субсидирования возмутило, наверное, всех губернаторов. Ведь снижать энерготарифы на Дальнем Востоке энергетики не собираются - уравнивание произойдет за счет повышения среднероссийских ставок. "Если подходить к вопросу разумно, то надо снижать тариф здесь!" - справедливо заявил губернатор Камчатской области Михаил МАШКОВЦЕВ. Однако энергетики, сославшись на рост своих расходов, пытались убедить губернаторов, что их вариант решения будет самым экономически правильным. Правда, консенсуса так и не достигли.

Особое внимание на нынешнем заседании уделили информационной политике Дальнего Востока, предложив создать Дальневосточный информационный центр, который смог бы выдавать самую объективную информацию. По мнению Камиля Исхакова, существующие СМИ не совсем объективны и предпочитают рассказывать только о "жареных фактах". "Как начнут с утра какое-нибудь ЧП показывать - например, снегопад, я звоню губернатору, спрашиваю: что у тебя там творится? А оказывается, что все нормально, и съемки вообще прошлогодние", - пожаловался журналистам на них же самих полпред после Совета.

Губернаторы, по их собственным признаниям, к СМИ относятся более лояльно, чем полпред. В условиях, когда многие региональные СМИ полностью подконтрольны губернаторам, слышать такие слова было несколько странно. "Я по своей сути демократ, - признался Сергей Дарькин. - Не могу ничего плохого про СМИ сказать. Конечно, большинство центральных газет и телеканалов находятся во Владивостоке, поэтому информации выходит очень много. Я понимаю, что журналисты любят "жареное", но ни в коем случае не допускаю никакой цензуры". Правда, тут же Дарькин добавил, что государственное влияние на СМИ должно быть. Но, по его словам, исключительно из благих намерений: помочь проехать на место происшествия, пригласить на совещание и т.д.

- Я к любой информации отношусь нормально, главное, чтобы она была объективной, - заявил в разговоре с корреспондентом "ДК" губернатор Сахалинской области Иван МАЛАХОВ. - Должно быть больше позитивной информации. Конечно, у нас много проблем, но ведь и хорошего тоже много! И это нужно показывать! И не просто информационно, а с аналитикой. Вот я хочу здесь жить, но вы меня подтолкните к тому, чтобы и мыслей по переезду у меня не было. Если мы хотим, чтобы наш Дальний Восток двигался вперед, необходимо создавать положительный имидж.

Камиль Исхаков на Совете пожаловался губернаторам, что ему тоже не хватает позитива. И подробно рассказал о том, какие он в последние время видел негативные сюжеты по телевидению. Единственным позитивным сюжетом, по его словам, стала съемка запуска спутника с космодрома Свободный. А то, что дальневосточные губернаторы такое событие проигнорировали и не приехали на космодром - большая их жизненная ошибка.

Кстати, жизненной ошибкой для кого-то стало и отсутствие на Совете. Исхаков, сверяя фамилии по спискам, предупредил, что отсутствующих больше звать на Советы не будет. Персоной нон-грата, похоже, не станет лишь губернатор Чукотки АБРАМОВИЧ. Исхаков сообщил, что Роман Аркадьевич с заседания отпросился, поскольку у него совещание в Москве "по очень важным для Чукотки вопросам".

В результате другой жизненно важный для Чукотки вопрос - о коренных малочисленных народах Севера - пришлось обсуждать без Абрамовича. Члены Совета приняли решение подготовить и внести в Госдуму изменения в Налоговый и Лесной кодексы, согласно которым народы Севера смогут брать земли в пользование безвозмездно, а также получить льготы на пользование лесом.