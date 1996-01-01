Избирательный кодекс решено переписать

Забыть состоявшееся первое чтение Избирательного кодекса Приморского края договорились две депутатские стороны. В тот раз фракция "Единой России" внесла такие поправки в документ, что вызвала протест "ногами" части депутатов, сорвавших майскую сессию Законодательного собрания. Сейчас решено Избирательный кодекс написать заново.

Как сказал "ЗР" депутат Николай МАРКОВЦЕВ, уступки должны быть взаимными. Так, согласно договоренностям, избирательный фонд у партий будет составлять 20 млн руб. и 2 млн руб. - по одномандатным округам, что заметно меньше предлагаемого ранее "Единой Россией". Соответственно, избирательный залог, равный 10% от сумм, будет установлен для партий в 2 млн руб., для одномандатных округов - 200 тыс. Для прохождения в ЗС ПК для партий остается барьер в 7%, но в бюллетенях для голосования за партии исчезает графа "против всех". По одномандатным округам графа "против всех" остается.

Депутаты-аграрии и сочувствующие им выторговали закрепление в кодексе нормы многомандатных округов. Пока эти предложения носят предполагаемый характер и обсуждались вчера на профильном комитете ЗС ПК. Депутаты также решили инициировать еще одно внеочередное заседание Законодательного собрания и тоже 5 июня. С утра, стало быть, решить внесенные еще в майскую повестку дня, социальные вопросы, а вечером того же дня собраться, чтобы принять Избирательный кодекс сразу в трех чтениях.