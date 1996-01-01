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Нам явно будет не хватать...
Не успел финансовый департамент мэрии Хабаровска отойти от публичных слушаний по бюджету прошлого года, где горожане в пух и прах разнесли отчет чиновников, как на минувшей неделе пришлось отчитываться за исполнение бюджета за I квартал текущего года. Правда, на этот раз все прошло довольно мирно. Слушателями были не люди со стороны, а депутаты городской думы во время очередного заседания. Народные избранники к решениям мэрии все-таки более лояльны, чем сам народ.
Выяснилось, что на этот раз план по исполнению бюджета снова перевыполнен. Как сообщил директор финансового департамента Валерий СОКОЛОВ, в казну Хабаровска поступило 1073,8 млн руб., что превышает плановые показатели на 10%.
ДосьеВ эту сумму включены как налоговые поступления, так и доходы от сдачи в аренду земельных участков и имущества, а также субвенции из вышестоящих бюджетов и средства, полученные от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений. В налоговых доходах, как обычно, наиболее солидную долю составляет налог на доходы физических лиц - 386,6 млн руб. В общем доходная часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 25%. Размер расходной части в первом квартале был равен 1044,9 млн руб. - это составило 97,3% от планов.
- В целом бюджет исполнен с профицитом в размере 29 млн руб., - подвел итог довольный Соколов. И не надо быть финансовым аналитиком, чтобы понять, что для бюджета Хабаровска результат очень даже неплохой.
Однако депутаты все равно нашли, за что зацепиться. В частности, увидели, что куда-то "потерялись" 3% средств, предназначенных на здравоохранение. Как оказалось, ни депутаты, ни финансовый департамент, ни представители органов здравоохранения никакого отношения к этому не имеют. По крайней мере, все они отрицали свою причастность к делу. Неприятный для всех момент замяли, так и не разобравшись.
Поднятый депутатом Дмитрием КОВАЛЬЧУКОМ вопрос о прошедших публичных слушаниях и, как следствие, о профессионализме работников финансового департамента, также постарались побыстрее свернуть. Человеку вообще свойственно стремиться быстрее забывать о плохом. "Высказывания по поводу бюджета - это личное мнение отдельных жителей города", - отметил затем в разговоре с журналистом "ЗР" вице-мэр Валерий КАЗАЧЕНКО, которому тоже вся эта тема была неприятна.
- Мы себя настраиваем на то, что нам явно будет не хватать средств, особенно в связи с празднованием Дня рождения города, - подчеркнул в конце обсуждения бюджетного вопроса Валерий Казаченко. - К тому же, как вы все помните, нас "кинули" на 150 млн руб. И нам расходы населения придется компенсировать на эту сумму.
Под суммой в 150 млн Казаченко подразумевал итог эпопеи с жилищно-коммунальными тарифами, которые городской администрации пришлось несколько раз пересчитывать и устанавливать в соответствии с федеральными нормативами, а не собственными расчетами. Тем не менее, как признался Казаченко "ЗР", несмотря на то что федеральные власти не всегда исполняют свои бюджетные обязательства, он ждет от центра "только хороших сюрпризов".
Хороших сюрпризов, надо полагать, должны ожидать и отдельные жители Хабаровска. Решением городской думы внесена корректировка в перечень муниципальных гарантий, предоставляемых в 2006 году. В список включена сумма в 88 млн руб. - эта муниципальная гарантия необходима для оформления договора кредитования некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства администрации Хабаровска".
На обсуждение жилищного вопроса депутаты тоже потратили львиную долю времени. Отчитываясь за стройки города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Виктор НОВИЦКИЙ, сообщил собравшимся об успехах мэрии.
- Я когда слышу, что цена на жилье растет, потому что мы мало строим, говорю, что это все ерунда! - заявил Новицкий. По его словам, строят в Хабаровске много, а проблема в том, что растут цены на строительные материалы. Например, кирпич по сравнению с прошлым годом подорожал в два раза. Чтобы решить эту проблему, мэрия намерена построить свой кирпичный завод в районе малого аэропорта.
А Казаченко, недавно вернувшийся с очередного заседания Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока, заметил, что по развитию жилищных программ Хабаровск ничем не хуже других и идет наравне с Екатеринбургом.
ДосьеЗа 5 лет в Хабаровске создано три ссудосберегательных строительных товарищества (СССТ), 143 семьи отпраздновали новоселье, а в 2006 г. планируется сдача еще одного дома.
Правда, первоначальный взнос при такой схеме доступен не для всех - составляет 30% от стоимости жилья. Сделать жилье доступнее поможет рассрочка платежа на 10 лет без внесения первого взноса. Хотя, как заметил один из парламентариев, даже в этом случае о доступности жилья говорить рано.
Да что там жилье, когда даже с водоснабжением в Хабаровске не все в порядке. Особенно после прошлогоднего ЧП на Амуре. Улучшить положение планируется с помощью утвержденной депутатами инвестиционной программы развития объектов водопровода и канализации муниципального предприятия "Водоканал" на предстоящие пять лет и период до 2015 года. На это планируется потратить более 21 млрд руб. Деньги пойдут на расширение и реконструкцию водопровода, что даст возможность ликвидировать существующий дефицит воды и прекратить использование ведомственных водопроводов в поселке Красная Речка, на станции Амур и других. А также - на строительство первой очереди водозаборных сооружений Тунгусского месторождения производительностью 100 тыс. кубометров в сутки.
Источники финансирования - плата за подключение к сетям водоснабжения и канализации, тарифная надбавка, но в основном - бюджетные средства. Впрочем, с таким бюджетом, как у нас, получится многое.
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