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Начало "Путины"
Третье неожиданное кадровое решение в приморских верхах изрядно взбаламутило тину приморской безальтернативности, заставив даже "непримиримых" сторонников любой власти согласиться с тем, что "все это неспроста".
Сначала вице-губернатор Юрий ПОПОВ расстался с креслом лидера регионального отделения "Единой России", затем под арест угодил начальник Дальневосточной таможни Эрнест БАХШЕЦЯН, теперь вот Игоря ИВАНОВА отозвали. И все это в течение одного месяца.
Скорость принятия московских оргвыводов такова, что на местах не успевают придумывать благовидные предлоги неожиданным отставкам и арестам. Только поблагодарят человека за проделанную работу - глядишь, а он уже либо чемоданы пакует, либо сухари сушит.
Трещит по швам и возведенный за последние 5 лет информационный каркас цензуры. Борьба с коррупцией не терпит тишины. И вот уже достоянием гласности становится тот факт, что между арестом руководителя ДВТУ и отставкой Иванова существует недвусмысленная связь. Правда, как водится в российской действительности, связь трагикомическая. Дело в том, что, согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, Бахшецяна обвиняют в том, что он, по нашей информации, пытался как раз пресечь, а именно отменить льготный режим таможенного контроля для избранных компаний - ООО "Фрибур", ООО "Аргау" и ООО "Сэнкант".
Самое смешное, что, если он действительно пытался это сделать, то все равно нарушал закон, поскольку в рамках притихшей на время борьбы с бюрократическими препонами правительственным постановлением допускается льготный таможенный режим в отношении зарекомендовавших себя с наилучшей стороны в течение длительного периода компаний. Грубо говоря, Бахщецян в любом случае, как говорят у нас в Приморье, "попал". Причем попал буквально, считанные дни недотянув до очередного послания президента, в котором от борьбы с бюрократией акценты сместились в сторону борьбы с коррупцией.
Каким боком в этом раскладе присутствует Игорь Иванов? Да вроде бы как самым непосредственным. Опять же, как следует из просачивающейся сегодня со всех сторон информации, Бахщецяна "подставил" один из его заместителей, чьи раздаваемые направо и налево льготы как раз и пытался отменить арестованный начальник. Уязвленный оказанным ему недоверием заместитель подался искать правду в Москву. Ну и нашел.
Правда, в Москве заинтересовались не только деятельностью ДВТУ, но и принадлежностью засветившихся компаний. Что там выяснили в Генеральной прокуратуре, доподлинно неизвестно, но зато известно, что через несколько дней после этих выяснений без видимых на то причин председатель СФ Сергей МИРОНОВ подписывает предписание об отставке Иванова. И, как это ни странно, приморский губернатор тут же с этой отставкой соглашается. Более того, лично убеждает приморских депутатов отозвать собственного представителя.
Любопытно, правда? Хотя многим любопытнее другое. В свете заявлений Генерального прокурора РФ о слабой борьбе с коррупцией резонно предположить, что отставками сенаторов и ряда силовиков среднего звена дело не закончится. Уволенные заместители заместителей с малоизвестными фамилиями - это вообще, скорее, побуждающая мера нежели действительный формат объявленных президентом приоритетов. Есть устойчивое предчувствие, что сети расставлены на более крупную рыбу. И, возможно, в каждом регионе, но там, где зачистки происходят уже сегодня, - наверняка. Начало же "путины", на наш взгляд, точнее, ее сакральный смысл, соотносится с выборами в Госдуму в 2007 г.
Хотя, в принципе, начинать можно уже сейчас. Чиновников в России много - тысячу сюда, тысячу туда - государство даже и не заметит, а народу какое-никакое развлечение. Других - то развлечений при наших доходах пока не предвидится.
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