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Неизбирательный кодекс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Камень преткновения - Избирательный кодекс Приморского края. Кворум не собрался ни в 10 часов утра, ни в 11.00. По официальной версии, кто заболел, кто в командировке, а по неофициальной, озвученной депутатом Иваном РОГОВЫМ, "животы разболелись". Он, к слову, единственный, кто озвучил происходящее, назвав это протестом.

Суть протеста в недовольстве, навязываемом фракцией "Единой России" нормами краевого Избирательного кодекса. Залог для партий в 7 млн руб. трудно будет собрать кому угодно, только не единороссам. Преодолеть избирательный барьер в 7% другим партиям, как они считают, также довольно трудно. Сейчас в Избирательном кодексе узаконена норма в 3%. "Единая Россия" настаивает на одномандатных округах, другие депутаты, в том числе депутаты-аграрии, выступают за многомандатные. Есть замечания и по самой нарезке избирательных округов, как и по нормам явки избирателнй на участки в день голосования: сейчас в кодексе закреплена норма в 25%, при которой выборы считаются состоявшимися. Часть депутатов склонна увеличить ее до 40%.

Сейчас в ЗС называют этот протест аграрным, хотя фракция аграриев в краевом парламенте насчитывает только 6 человек, а на заседание не пришли 18 депутатов. Лидер фракции единороссов Юрий СТЕПАНЧЕНКО в комментариях журналистам недоумевал, что так пугает аграриев, "ведь 30% населения в Приморье - сельские жители". Вот сам Юрий Васильевич с рейтингом партии в Приморском крае, по его словам, в 33% (по околополитическим слухам - 4%), не боится высокого барьера для вхождения "Единой России" в краевой парламент. Партия будет работать и преодолеет эти 7%. Тут интересно другое - что с парламентским фиаско в навязываемых "Единой Россией" избирательных правилах, которые, видимо, не только местного происхождения, будет делать новое руководство регионального отделения?

Между тем в повестке дня вчерашней сессии ЗСПК стояло 48 вопросов, никак с предстоящими выборами не связанных. Так, депутаты должны были рассмотреть изменения в статью Закона "О социальной поддержке льготных категорий граждан", предполагались изменения в сторону увеличения в оплате труда работников госучреждений, также в сторону увеличения предполагается внести изменения в размеры социальной жилой площади и др.

По словам председателя ЗС Сергея СОПЧУКА, в новейшей истории краевого парламента это второй случай, когда депутаты так демонстративно не приходят на заседания. Теперь придется рассматривать вопрос о внеочередном заседании парламента. К слову, Сергей Андреевич сожалел, что именно так закончилось 50-е юбилейное заседание Законодательного собрания. А ведь даже намечался юбилейный депутатский междусобойчик!

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