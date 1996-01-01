Прогноз на вчера

На минувшей неделе в Хабаровске прошли первые публичные слушания по исполнению городского бюджета. К этому отныне обязывает закон о местном самоуправлении. Но то ли потому, что они были первые, то ли люди, пришедшие на важное мероприятие, оказались слишком подкованными, отчет финансового департамента мэрии об исполнении бюджета за 2005 год с треском провалился. Очевидно, что к публичной атаке чиновники не были готовы, в отличие от горожан.

А ведь все было сделано для того, чтобы собрание прошло как по маслу. Информацию о планируемых слушаниях опубликовали лишь на сайте городской администрации да в "мэрской" газете "Хабаровские вести".

Тем самым формальность, предписанную законом, власти исполнили, а обширная рекламная акция явно была им ни к чему. Как ни крути, бюджет - дело тонкое. И по большей части, секретное. В результате заранее узнали о предстоящем мероприятии не многие. Присутствовали в основном представители различных общественных организаций, депутаты краевой думы, массовость создавали, прежде всего, работники самой мэрии. Однако и этого оказалось более чем достаточно.

Как объявила заместитель директора финансового департамента администрации Хабаровска Татьяна ТИТОВА, основным достижением прошлогоднего бюджета в мэрии считают снижение дефицита. Мол, при утверждении бюджета дефицит составлял 289 млн руб., а при исполнении - 45 млн руб. Впрочем, собравшиеся в зале люди этот факт достижением не посчитали.

Главная претензия жителей сводилась к тому, что бюджет-2005, как известно, практически полностью переписали за 10 дней до конца года, чтобы получить 100-процентное исполнение, потому-то известному в Хабаровске оппозиционеру, вызывающему стойкую аллергию у краевых и городских властей, Михаилу ВОВКУ, так и не удалось добиться ответа на вопрос о фактическом исполнении первоначального бюджета.

- Можем ли мы сделать вывод, что на бюджет, который принимается в начале года, не нужно обращать внимание, потому что его все равно перепишут? - спросил у финансистов еще один из присутствующих, представившийся Владимиром Владимировичем.

Ответ Валерия СОКОЛОВА, директора финансового департамента, между прочим, сразил наповал.

- Бюджет - это прогноз, - честно признался он и рассказал о том, что Хабаровск - город дотационный и зависит от того, как составят краевой и федеральный бюджеты и какую финансовую помощь утвердят для дальневосточной столицы.

Словом, бюджет у нас столь же непредсказуем, как и погода. А прогнозы погоды, особенно долгосрочные, чаще всего не сбываются, стоит лишь ветру поменять направление. Финансистам также сложно предсказать, какие суммы и на что могут понадобиться завтра. Удивительно в этой связи, как министр финансов России Алексей КУДРИН собирается составить федеральный бюджет на три года вперед. Или в масштабах страны прогноз может быть более точным?

То, что в бюджете Хабаровска много "неточностей", видно невооруженным глазом и даже не экономисту. Вот, например, на издательство книг запланировано 50 тыс. руб., а потрачено 200 тыс. Мелочь?

- Это же все для жителей города! Для них же стараемся! Книги-то о Хабаровске! Хотя для меня это, конечно, плохо - лишние расходы, - признался Соколов.

- Интересно, а откуда вы знаете, что для жителей - это хорошо? - спросили из зала.

- Это некорректный вопрос, - смутился Соколов. - Я считаю, что жителям от этого хорошо. И вообще, - вдруг выкрутился главный по финансам, - депутаты, которые бюджет принимали, между прочим, ваши избранники!

Тем не менее народные избранники, принявшие переписанный городской бюджет, на слушания не пришли, и отдуваться пришлось финансовому департаменту.

Правда, Соколов признал-таки, что практика переписывания бюджета порочна, но назвал это всего лишь "рабочим моментом". И на всякий случай добавил, что краевой бюджет тоже переписывают. Мол, не одни мы такие в прогнозах ошибаемся.

Еще один вопрос, поставивший финансистов в тупик, касался реальных потребностей в средствах, необходимых на покрытие льгот.

- Потребности мы, к сожалению, не анализируем, - растерялась Татьяна Титова. - Нет смысла делать анализ сумм, которые не осуществимы. Вот, например, на благоустройство городу нужно 1 млрд 200 млн руб. Но это же нереально!

Валерий Соколов подчиненную выручил, сказав, что только на покрытие расходов по перевозке льготников в общественном транспорте необходимо 700 млн руб. В то время как из краевого бюджета было выделено всего 260 млн руб.

Спросили и про загадочную статью бюджета "другие вопросы в области национальной экономики". По этой статье планировали 609 тыс. руб., а истратили более 21 млн.

- По-моему, это плохое планирование, когда в результате на незапланированные расходы приходится такой процент! - возмутилась женщина из зала. Аргументы финансистов, гласящие, что деньги внезапно понадобились на госпошлины, целевую бюджетную программу "Экологический фонд", санитарно-эпидемиологический фонд, а также на выплаты по судебным искам, горожан, судя по всему, убедили слабо.

Чиновников терзали вопросами более двух часов. Хорошо еще, что люди вовремя передумали голосовать против такого отчета финансового департамента. В неравной борьбе явно одержали бы победу работники мэрии - только за счет численного перевеса.

Вчерашний прогноз не сбылся. Может, с завтрашним повезет?