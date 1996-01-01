Палата стратегов и палата законодателей

Перестроить работу Законодательного собрания предложил депутат от краевого центра Геннадий ЛЫСАК на Экономическом Совете при губернаторе.

Слов про двухпалатный парламент Геннадий Иванович не произнес, но предложил в будущем примерно 15-20 депутатам сосредоточиться на собственно законодательной деятельности, другой половине заняться стратегическими экономическими разработками с соответствующим законотворческим сопровождением. "Пусть депутат возьмет одну тему, отработает ее, защитит в постоянных комитетах ЗС, в администрации и добьется бюджетных гарантий", - сказал он.

Инициатива объясняется большей ориентацией на стратегическое развитие экономики края, нежели на законодательное обеспечение существующего положения дел.