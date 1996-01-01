www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Выполнять законы о патронатных семьях некому

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Администрация края взяла курс на сокращение количества детских домов и намерена добиться того, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, обрел семью. Для этого на последней сессии ЗС приняты законы о финансовой поддержке патронатных семей и о передаче детей-сирот на патронат.

Благое дело может застопориться из-за отсутствия в крае специальной службы, которая бы контролировала условия воспитания и содержания детей, посещая семьи, и помогала этим семьям в их очень трудном деле.

Опыт приемных семей показывает, что им очень необходим психолог, причем приемным родителям едва ли не в больше степени, чем ребенку. Только немногочисленные сотрудники отделов опеки и попечительства муниципальных образований вряд ли с такой задачей справятся.

Приморские депутаты, проведя круглый стол со специалистами, согласились с тем, что нужно немедленно создавать краевой Центр помощи семье. Такой центр, в первую очередь, будет оказывать помощь в кризисной ситуации, проводя тем самым профилактику социального сиротства. Дело за разработкой структуры центра, специальном решении администрации о его создании и финансированием.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru