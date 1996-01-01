Выполнять законы о патронатных семьях некому

Администрация края взяла курс на сокращение количества детских домов и намерена добиться того, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, обрел семью. Для этого на последней сессии ЗС приняты законы о финансовой поддержке патронатных семей и о передаче детей-сирот на патронат.

Благое дело может застопориться из-за отсутствия в крае специальной службы, которая бы контролировала условия воспитания и содержания детей, посещая семьи, и помогала этим семьям в их очень трудном деле.

Опыт приемных семей показывает, что им очень необходим психолог, причем приемным родителям едва ли не в больше степени, чем ребенку. Только немногочисленные сотрудники отделов опеки и попечительства муниципальных образований вряд ли с такой задачей справятся.

Приморские депутаты, проведя круглый стол со специалистами, согласились с тем, что нужно немедленно создавать краевой Центр помощи семье. Такой центр, в первую очередь, будет оказывать помощь в кризисной ситуации, проводя тем самым профилактику социального сиротства. Дело за разработкой структуры центра, специальном решении администрации о его создании и финансированием.