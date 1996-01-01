Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Иваново действо
Отставка сенатора Игоря ИВАНОВА стала одной из основных интриг в крае. Почему все-таки сенатор покинул свой высокий пост (юридически отставка Иванова и трех других сенаторов состоится только в конце мая, после соответствующего решения Совета Федерации, но это, всем понятно, уже чисто техническая процедура) и кто придет на его место?
Четких ответов на эти вопросы даже по прошествии недели не может дать никто. В московских кругах называют несколько возможных причин, хотя самой убедительной, пожалуй, выглядит следующая - Иванов стал жертвой стечения обстоятельств, места (Приморский край, как известно, с позиции федерального центра не всегда характеризуется положительно!) и времени (начало кампании по борьбе с коррупцией в федеральном масштабе). При этом сам председатель СФ Сергей МИРОНОВ отметил, что "Иванов уволен по собственному желанию", в то время как другим опальным сенаторам в вину было поставлено непосещение заседаний верхней палаты парламента и прочие дисциплинарные проступки.
Очень может быть, что с началом "раздачи слонов" на федеральном уровне определенные московские круги начали поиск "теплых мест" для своих кандидатов (особенно на фоне того, что в вину Иванову так ничего официально и не поставили, списав все на его "собственное желание"!). Ведь Приморье уже наступало на эти грабли - предшественником Иванова был отставной московский генерал Манилов, имеющий к Приморью, мягко говоря, отдаленное отношение. Не повторится ли эта ситуация вновь, покажет время, точнее, трехмесячный срок, в который, согласно закону, губернатор Приморского края Сергей Дарькин должен определиться с новой кандидатурой. На одном из московских информационных сайтов уже озвучена версия о том, что сенаторские мандаты, возможно, понадобились для перепродажи.
В качестве претендентов на этот пост в политкулуарах края уже прозвучали две весьма знаковые фамилии - одного из вице-мэров Москвы и руководителя одной из аффилированных структур Министерства обороны. Оба, естественно, москвичи. Хотя не исключено и "приморское" решение вопроса (что, по-видимому, будет серьезным испытанием для краевой администрации, особенно учитывая поспешность, с которой были проведены все "отставные" процедуры на прошлой неделе под бдительным оком Москвы).
Что касается самого Иванова, то, по имеющейся информации, ему уже предложен ряд постов в Москве, в частности, руководителя крупной национальной государственной компании в сфере морского транспорта. Подобное назначение (в хозяйственную структуру либо на государственную службу) станет, наверное, лишним доказательством правоты Сергея Миронова - в том, что отставка Иванова никак не связана с федеральной антикоррупционной кампанией.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста