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Иваново действо

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Отставка сенатора Игоря ИВАНОВА стала одной из основных интриг в крае. Почему все-таки сенатор покинул свой высокий пост (юридически отставка Иванова и трех других сенаторов состоится только в конце мая, после соответствующего решения Совета Федерации, но это, всем понятно, уже чисто техническая процедура) и кто придет на его место?

Четких ответов на эти вопросы даже по прошествии недели не может дать никто. В московских кругах называют несколько возможных причин, хотя самой убедительной, пожалуй, выглядит следующая - Иванов стал жертвой стечения обстоятельств, места (Приморский край, как известно, с позиции федерального центра не всегда характеризуется положительно!) и времени (начало кампании по борьбе с коррупцией в федеральном масштабе). При этом сам председатель СФ Сергей МИРОНОВ отметил, что "Иванов уволен по собственному желанию", в то время как другим опальным сенаторам в вину было поставлено непосещение заседаний верхней палаты парламента и прочие дисциплинарные проступки.

Очень может быть, что с началом "раздачи слонов" на федеральном уровне определенные московские круги начали поиск "теплых мест" для своих кандидатов (особенно на фоне того, что в вину Иванову так ничего официально и не поставили, списав все на его "собственное желание"!). Ведь Приморье уже наступало на эти грабли - предшественником Иванова был отставной московский генерал Манилов, имеющий к Приморью, мягко говоря, отдаленное отношение. Не повторится ли эта ситуация вновь, покажет время, точнее, трехмесячный срок, в который, согласно закону, губернатор Приморского края Сергей Дарькин должен определиться с новой кандидатурой. На одном из московских информационных сайтов уже озвучена версия о том, что сенаторские мандаты, возможно, понадобились для перепродажи.

В качестве претендентов на этот пост в политкулуарах края уже прозвучали две весьма знаковые фамилии - одного из вице-мэров Москвы и руководителя одной из аффилированных структур Министерства обороны. Оба, естественно, москвичи. Хотя не исключено и "приморское" решение вопроса (что, по-видимому, будет серьезным испытанием для краевой администрации, особенно учитывая поспешность, с которой были проведены все "отставные" процедуры на прошлой неделе под бдительным оком Москвы).

Что касается самого Иванова, то, по имеющейся информации, ему уже предложен ряд постов в Москве, в частности, руководителя крупной национальной государственной компании в сфере морского транспорта. Подобное назначение (в хозяйственную структуру либо на государственную службу) станет, наверное, лишним доказательством правоты Сергея Миронова - в том, что отставка Иванова никак не связана с федеральной антикоррупционной кампанией.

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