Сразу трем районам Владивостока стукнуло 70

Сразу три района Владивостока - Фрунзенский, Ленинский и Первомайский - отметили 21 мая свой 70-й по счету день рождения. В этот день и накануне в районах прошли праздничные мероприятия. Самый большой праздник состоялся на центральной площади краевой столицы.

Отмечать свой 70-й день рождения фрунзенцы решили по принципу театрализованного концерта. В этот день центральная площадь была украшена в виде праздничной стенгазеты. Организаторы сделали праздник по-семейному уютным и добрым. В торжествах приняли участие ветераны и дети, молодожены и представители трудовых коллективов района.

"Мы постарались сделать такую праздничную программу, чтобы как можно больший круг людей оказался не сторонними наблюдателями, а смог принять непосредственное участие в празднике", - поделился заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации города Сергей ЗАПОРОЖЕЦ.