Совет при полпреде обсудит доклад президенту

18 мая в Хабаровске пройдет очередное заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДВФО.

Как сообщили в пресс-службе полпреда, заседание проведет Камиль ИСХАКОВ. Совету Предстоит обсудить доклад президенту РФ по итогам работы за I кв. 2006 г. "Об обеспечении национальной безопасности, политическом, социальном и экономическом положении в ДВФО", ход реализации национальных проектов. Будет поднят вопрос об обеспечении защиты конституционных прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера на территории округа. В обсуждении вопроса "О тарифообразовании и развитии электроэнергетики Дальнего Востока" примут участие представители Федеральной службы по тарифам России и РАО "ЕЭС России". Ожидается, что в Хабаровск прибудут Евгений ЯРКИН - зам. руководителя Федеральной службы по тарифам России, Яков УРИНСОН и Леонид ДРАЧЕВСКИЙ - заместители председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России". О подготовке к проведению Тихоокеанского экономического конгресса (10-11 октября 2006 года, г. Владивосток) членам cовета расскажет губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.