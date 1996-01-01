Повторение пройденного

Похоже, ужаснулся увиденному, познакомившись с Дальним Востоком поближе, недавно назначенный полпредом президента в округе Камиль ИСХАКОВ и проникся проблемой малочисленности населения в регионе. Многолетние разговоры о необходимости особого отношения к региону, вызванные обеспокоенностью оттоком населения и отрицательными демографическими показателями, услышаны и в Москве.

Рабочая группа по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников должна уже к концу июня представить Владимиру ПУТИНУ соответствующую программу. Но идея, прямо скажем, не нова. Нужны не уговоры, а мощный экономический проект.

За последние 15 лет, согласно официальной статистике, регион потерял почти 1,5 млн человек, только из Приморья в среднем за год уезжает 5 тыс. человек, а в Амурской области, например, на конец 2005 г. численность населения составила около 885 тыс. человек, что на 16% меньше уровня 1990г. Плотность населения в Дальневосточном округе самая низкая в стране - 1,2 человека на квадратный метр при средней плотности в стране в 8,5 человека.

На самом деле вопрос увеличения численности российского населения на ДВ не только актуален стратегически, но и сложен для воплощения. Поскольку, как считает эксперт рабочей группы при президенте Юрий АВДЕЕВ, сегодня ни один из 10 субъектов федерации ДВ региона не может сравниться с европейской частью страны по уровню жизни, а стало быть, привлечь сюда соотечественников, например из стран СНГ, по большому счету нечем.

Без конкретных экономических проектов переселенцев на Дальний Восток не заманить. Более того, полагают специалисты, этого и не надо делать. Ибо известно, что 10 тыс. рабочих мест, занятых не местным населением, приводит к снижению уровня заработной платы на 20%. Но вряд ли, считает профессор ВГУЭС Иван БЕЗРУКОВ, таким проектом может стать новая трансконтинентальная магистраль от Санкт-Петербурга до Магадана вдоль 60-й параллели, как это предлагается авторами одной из концепций заселения региона. Ведь известно, что Транссиб работает не на полную мощность, да и проблемы с загрузкой БАМа налицо.

Помогут ли переселенцы преобразовать "режим выживания" в "режим развития"? По мнению специалистов, гуляющая сейчас в СМИ цифра в 18 млн человек, которых, якобы, можно переселить на восток России, - это лишь оценка численности наших соотечественников, проживающих в странах СНГ. Вряд ли такое количество переселенцев может принять Дальний Восток в ближайшее время, учитывая, что самих дальневосточников осталось 6,6 млн, и именно их руками нужно создать условия для переселенцев. Поэтому при обсуждении вопроса о переселении соотечественников в Приморье как первоочередная мера была названа потребность "переходить от "режима выживания на предоставление льгот местному и прибывающему населению".

Термин "режим выживания" приписывается вице-губернатору приморской администрации Александру КОСТЕНКО и означает моральную усталость дальневосточников от нереализованных некогда обещанных надежд на лучшее будущее.

Совещание было закрытым, однако актуальность обсуждаемой проблемы и многочисленные комментарии его участников свидетельствуют о том, что федеральный центр все же ориентируется на поддержку нынешнего экономического состояния Дальнего Востока и простое увеличение численность дальневосточного населения, в то время как местным властям и крупному бизнесу хотелось бы развития региона.

Разнополярность понимания проблемы продемонстрировал на закрытом совещании один из столичных чиновников, сообщивший о том, что он договорился в транспортном ведомстве о выделении под переезд переселенцев железнодорожных вагонов(?!). Только бесплатная дорога на край света вряд ли привлечет соотечественников из СНГ на Дальний Восток. "Нам бы не бедноту здесь увеличивать, региону нужны люди с капиталом, - считают представители бизнеса. - А он потянется сюда только тогда, когда здесь можно будет сделать деньги". Поэтому нужны льготы, как ни тривиально это звучит. Пусть временные, но весомые, и прежде всего льготные тарифы на энергоносители и грузовые перевозки. Ну и, а это уже просто мечта, хорошо бы оставлять в регионе хотя бы 2-3% от таможенных сборов. Сейчас они полностью уходят в федеральный бюджет.

"ЗР" решил поинтересоваться, что по этому поводу думают представители приморской власти и науки.

Сергей ДАРЬКИН, губернатор Приморского края:

- Нужно принять за аксиому, что одним из сдерживающих факторов в развитии Приморского края является нехватка рабочей силы. Для этого надо решить ряд вопросов - от упрощенной выдачи гражданства и обеспечения жильем до создания преференций для жителей Дальнего Востока. Гражданам, которые прибудут в наш край, будет оказана финансовая, юридическая и иная помощь, чтобы создать комфортные условия для жизни. Также будет решаться вопрос занятости.

Михаил ТЕРСКИЙ, директор Центра стратегических разработок:

- Примерно 80% видов производства на Дальнем Востоке - экстремальное. Горное дело, лесная промышленность, рыбодобыча требуют специфического трудового ресурса, способного работать далеко от дома, в трудных климатических условиях. При этом работник должен осознавать себя социально успешным, быть физически здоровым, непьющим, ведь заселять регион маргиналами нет смысла, это неэффективно, неразумно. А если он здоров, успешен, не злоупотребляет спиртным, то давно пригодился там, где родился, и чего ему бросать все и переезжать?! На самом деле трудовых ресурсов в регионе больше, чем того требует местная экономика! Плясать нужно от производства! Нужно задать алгоритм развития региона, а государство никаких проектов здесь не запускает. Зачем сюда люди поедут? Может быть, стоило бы объявить регион полюсом экономического роста России? Но опять же нужны конкретные экономические идеи.

Михаил ШИНКОВСКИЙ, профессор, член экспертной группы общественной палаты:

- С идеей заселить ДВ соотечественниками из ближнего зарубежья мы давно опоздали. Из тех, кто там остался, все за эти годы как-то приспособились. Даже из не жалующей россиян Прибалтики наши соотечественники уезжать уже не торопятся. Я считаю, что без иммигрантов Дальнему Востоку уже не обойтись. Причем из дальнего зарубежья, потому что приехавшие сюда китайцы или корейцы будут обустраивать регион сами, а соотечественники из стран СНГ поедут только на готовое.

Владимир НИКОЛАЕВ, глава администрации Владивостока:

- Владивосток готов каждой приехавшей к нам семье переселенцев выделить по 150 тыс. руб. на приобретение жилья. Но не собственно деньгами, чтобы не было соблазна их получить и уехать, а в виде кредита, погашать процент по которому мы также можем помочь. Кроме этого, мы составляем реестр инвестиций по отраслям, в развитии которых город заинтересован. Следовательно, переселенцы будут сразу знать, куда смогут приложить свои руки или инвестиции.