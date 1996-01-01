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"Партия власти" ищет дееспособных соперников

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Оппозиционные политики часто обвиняют "Единую Россию" в стремлении едва ли не полностью уничтожить оппозицию и узурпировать власть. Однако у самих "единороссов", похоже, ощущение собственного преимущества над оппозицией вызывает двойственные чувства: с одной стороны, это радость от отсутствия полноценных конкурентов, с другой - опасения, что образовавшийся вакуум может быть заполнен деструктивными политическими силами.

По-видимому, вопросы партийного строительства в масштабах страны и края в последние месяцы стали серьезной "головной болью" для функционеров "партии власти". Всем очевидно, что у "Единой России" в руках все козыри для убедительной победы на региональных и федеральных выборах, однако любой власти необходима оппозиция. Шаги вроде создания Общественной палаты РФ, кроме всего прочего, показывают, что государственная власть нуждается в конструктивной критике.

Теме взаимоотношений власти и оппозиции было уделено много внимания в ходе недавней пресс-конференции сенатора от Приморья Игоря ПУШКАРЕВА, на которой обсуждались основные тезисы послания Владимира ПУТИНА Федеральному собранию. В эксклюзивном комментарии "ЗР" сенатор дал оценку крупнейшим политическим партиям современной России.

По его словам, КПРФ и ЛДПР всего лишь ловко используют протестные настроения в обществе, занимаясь популизмом и демагогией. Что касается партии "Родина", то, как заявил представитель Приморья в СФ, "лидеры этой партии, которая имела хорошие шансы встать вровень с "Единой Россией", увлеклись демаршами и расколами".

Вместе с тем, слабость оппозиции одновременно является и поводом для беспокойства "единороссов", о чем косвенно могут свидетельствовать попытки Кремля "слепить" новые партии и общественные движения, которые должны хотя бы формально декларировать свою оппозиционность.

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