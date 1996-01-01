Пользуйтесь случаем!

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В начале лета мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ перешагнет двухгодичный рубеж со дня своего избрания. Наверняка к этому сроку администрация города подготовит объемистый отчет о своих достижениях. Однако уже ясно, что наибольшие изменения произошли в бизнес-среде: почти 2 года предприниматели жаловались на действия нового главы, однако на последней встрече, состоявшейся в кинотеатре "Океан", выяснилось, что глава города скорректировал свою политику и частично выправил допущенные ранее промахи.
Новый формат
Стоит отметить, что встреча с предпринимателями была четвертой с начала года. В своем вступительном слове Владимир Николаев заявил, что подобный формат регулярного общения с бизнесом практически нигде не практикуется. В этом мэр не слукавил: регулярных встреч первых лиц с бизнесом Владивосток, да и в целом Приморский край, не видел давно. Если брать краевой уровень власти, то последнюю встречу с предпринимателями аж год назад проводил вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.
"Прошу вас высказывать мне свои пожелания и проблемы. Каждое ваше обращение будет зафиксировано, и я возьму его на личный контроль. Отмечу, что польза от этих встреч обоюдная - от вас я узнаю, выполняют ли чиновники администрации мои распоряжения или нет. Не скрою, что за те 2 года, что пребываю в должности мэра, я узнал о бюрократизации и коррумпированности очень много. Простой пример: только за последнее время, когда я стал работать по вашим жалобам, из земельного комитета уволилось 10 человек", - заявил Владимир Николаев.
Долгосрочная аренда
После вступительного слова мэр стал отвечать на вопросы. Первый блок был посвящен земельным отношениям, многих интересовала возможность заключения долгосрочных договоров аренды. Заключать договор на 1 год бизнес отказывается категорически, а вот чиновники администрации других вариантов не предлагают. Более того, по словам коммерсантов, в управлении муниципального имущества градостроительства и архитектуры (УМИГ) бумаги теряются. Мэр с доводами согласился и заявил о том, что УМИГ получит распоряжение оформлять договоры аренды на срок от 3 до 5 лет. Но главное условие для длительных арендных договоров - это прозрачная деятельность предприятия.
Землю - в собственность
Владельцы зданий готовы выкупать у города земельные участки, но нерасторопность работников земельного комитета не дает им такой возможности. Второй момент, касающийся земли, - ставки налога. Администрация признала, что резкое повышение легло непосильным бременем на бизнес, поэтому сегодня ставки снижены на 50%. При этом было отмечено, что данный шаг имеет и обратную сторону. В администрации города взялись персонифицировать каждое предприятие на предмет легальности ведения предпринимательской деятельности. Схема следующая: специалисты различных подразделений администрации составляют отраслевые списки предприятий.
Причем чиновники не прибегают только к реестру фирм, а обходят городские территории, чтобы по факту убедиться в наличии бизнес-деятельности. Первыми в "черные" списки попали парковки и автостоянки - из 500 работающих стоянок половина - "нелегалы". С парковками еще хуже - более 500 межквартальных платных парковок оформлять предприниматели не спешат. Кончиться это может плачевно: если парковщики и стоянщики не прореагируют и не начнут массовую легализацию, созданный при администрации МУП в короткие сроки "подомнет" под себя эту нишу.
"Это крайняя мера, но сколько "китайских" предупреждений нужно делать?", - вопрошал мэр. Далее очередь дойдет до киосков, павильонов, заправок и так далее.
Приватизация зависит от кредитов
Нашумевшая в 2005 г. приватизация городских объектов, похоже, уже не вызывает массовой паники. Прозрачность этого процесса пока устраивает бизнес-сообщество.
Несколько выступающих, даже пожаловались на то, что арендуемые ими городские объекты не включены в план приватизации. "Мы хотим, чтобы их выставили на торги уже в этом году", - заявляли бизнесмены. Между тем потенциальные покупатели городских объектов посетовали на то, что банки не дают кредиты на покупку недвижимости.
"Они знают, что в городе идет масштабная приватизация и предпринимателям необходимы заемные финансовые средства. Однако банковский сектор либо отказывает в предоставлении кредита, либо выставляет высокую процентную ставку - выше 20%", - заявляли те, кто уже успел побывать в офисах банков.
Оказалось, что данная проблема мэру знакома. Он отметил, что уже говорил с представителями банков на данную тему, правда, убедить их смягчить условия кредитования ему не удалось. Возможно, для решения данной проблемы администрация организует специальную встречу предпринимателей и работников банка.
Остановочный карт-бланш
Отвечая на вопросы предпринимателей, Владимир Николаев рассказывал о том, на каких условиях администрация будет работать с бизнесом. Вывод один - приоритеты будут отданы тем, кто смог доказать, что их деятельность отвечает требованиям мэрии. Им и будет дана зеленая улица.
Например, ООО "Инвест-групп" получило право распоряжаться 250 городскими остановками. Теперь, если коммерсант решит открыть на остановке какое-то дело, он должен получить "добро" от этой фирмы. Мотивация данного подхода - "Легче спросить с одного, чем бегать за каждым".
С другой стороны, для остановочного бизнеса разработана концепция, и не каждый предприниматель сможет ей соответствовать - стоимость одного остановочного комплекса начинается от $150 тыс.
Набережную освободили
Прояснилась позиция мэрии по Набережной города. Шашлычно-торговый беспредел закончился. Никаких киосков и павильонов, торгующих алкогольной продукцией, здесь не будет. "Набережная будет в красном граните. Чтобы отдыхающие смогли перекусить, здесь будут работать 3 ресторана. Каждый по 150 кв.м. В них можно будет распивать спиртное, но на вынос торговля запрещена. Осенью предполагается строительство рыбного рынка и подземной парковки", - поделился планами мэр.
Подводя итог встречи, можно сказать, что конфронтация предпринимателей и мэра уже не была заметна. Учитывая предыдущее противостояние, факт взаимопонимания не может не радовать. Впереди еще 2 года на поиск компромиссов, наверное, это единственный путь, приносящий пользу обеим сторонам.
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