Бюджет Владивостока откорректирован

Собственно корректировка заключалась в распределении дополнительных средств бюджета, поскольку план по доходам в первом квартале текущего года был перевыполнен.

Дополнительные средства будут направлены главным образом на решение социальных и жилищно-коммунальных проблем, заявил журналистам председатель городской думы Виталий СУББОТИН. В частности, увеличено финансирование по программе ремонта внутриквартальных дорог и содержания лифтов города. Кроме того, 240 млн руб. дополнительно будет выделено на подключение городских школ к Интернету и ремонт школьных стадионов. Немалая часть "незапланированных" денег пойдет на компенсацию проезда в транспорте льготных категорий граждан и субсидии по оплате услуг ЖКХ.

Вероятно, это далеко не последняя корректировка муниципального бюджета на 2006 г., как следует из слов начальника Управления экономики и финансов администрации города Владивостока Ольги КОЗЕРАЦКОЙ, годовой план по доходам увеличен на 800 млн руб., что дает основания надеяться и на дальнейшее увеличение расходной части.