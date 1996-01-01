"Молодая гвардия" поиграет в политику

Приморское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" (ПРО ВОО) - юридически самостоятельное, но сильно симпатизирующее партии движение. Повинуясь призыву единороссов "Молодежь - в политику!", "Молодая гвардия" собралась на выборы в Законодательное собрание Приморского края.

Вспомнив пролетарское прошлое своих дедов, молодые люди назвали акцию "Полит. Завод. Революция 2006". "Завод" включает в себя "Первую проходную", где любой молодой житель края (но при этом акция будет проходить только во Владивостоке) от 21 до 28 лет и необязательно член "Молодой Гвардии", может сделать заявку на участие в выборах. Из двадцати выбранных (организаторам еще точно неизвестно, каким жюри) после второго этапа "политбоя" останутся четверо, имена которых и будут внесены в партийные списки "Единой России" на выборах в ЗС в октябре этого года. Но вот станут ли они депутатами?

Игра в "Полит. Завод" есть ответ на объявленную лидером "Единой России" Борисом ГРЫЗЛОВЫМ 20%-ную квоту для молодежи в партсписках. Но молодым людям еще не объяснили, что присутствие в списках не означает депутатского мандата в кармане, еще надо, чтобы взрослые дяденьки-единороссы место уступили, а конкуренция там нешуточная. Правда, руководитель ПРО ВОО Максим ГЛУШКОВ уверен, что слова Бориса Грызлова о 20% квоте уже имеют силу закона. Он также уверен, что в политику надо идти молодым и "от земли". Сам-то он "давно уже этим занимается на профессиональной основе и прошел партийную школу во Фрунзенском отделении". Партбилет "Единой России" у него № 22.

Молодогвардейцы точно знают, зачем им власть: чтобы бороться за увеличение стипендий и "чтобы закон о молодежных политических движениях финансировался на должном уровне". И хотя они горды тем, что ПРО ВОО - единственное в стране молодежное движение, которое позиционирует себя как политическое, ответить на вопрос, почему квота нужна именно молодежи, а не на женщинам, ветеранам труда, например, или инвалидам, еще не могут. Видимо, старшие товарищи их убедили, что законы об инвалидах, охране материнства и детства финансируются хорошо.