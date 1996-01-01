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Бесконечная эпопея

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 млрд 109, 3 млн руб. - таков прогноз поступлений от использования и приватизации краевого и государственного имущества в Хабаровском крае в текущем году. Эти данные озвучил министр имущественных отношений края Сергей ЧИХАНАЦКИЙ, рассказывая о программе преобразований на минувшем расширенном заседании правительства Хабаровского края.

Программу управления краевым госимуществом на среднесрочную перспективу впервые разработали в прошлом году. "Анализ выполнения программы показал, что в 2005 году фактические чистые текущие затраты краевого бюджета на обеспечение краевых государственных функций оказались меньше плановых показателей на 253 млн руб. и составили 8 млрд 895 млн руб., - сообщил Чиханацкий. - Отклонения наблюдаются практически по всем отраслевым министерствам и другим органам исполнительной власти края".

В течение прошлого года в Хабаровском крае приобретено имущества на сумму 5 млрд 398 млн руб. Это на 2 млрд 872 млн больше запланированных показателей. Основная причина такой существенной разницы между реальностью и планами состоит в том, что министерствам приходится приобретать оборудование (медицинское, сельскохозяйственное, дорожное). Также на статистике сказались принятие из федеральной собственности 44 учреждений в сфере образования и молодежной политики и создание новых.

Сумма выбывшего в 2005 году имущества составила 6 млрд 643 млн руб. В основном его передавали в муниципальную собственность. Кроме того, часть краевого имущества, не представляющего ценность для так называемого обеспечения краевых государственных функций, была приватизирована. Всего за прошлый год продано госимущества на сумму 1 млрд 425 млн руб. В том числе имущества казны на сумму 1 млрд 135 млн руб. "Плановое задание по поступлению доходов от приватизации краевой собственности на 2005 год таким образом выполнено на 147%", - заявил Чиханацкий. Общие же поступления в краевой бюджет от использования краевого имущества с учетом аренды, отчислений от чистой прибыли КУПов и дивидендов на краевые акции в хозяйственных обществах и доходов от реализации имущества казны превысили бюджетное задание на 43% и составили 1 млрд 269 млн руб. То ли еще будет.

Правда, губернатора Виктора ИШАЕВА столь оптимистичный доклад не очень обрадовал. "По срокам когда разведемся с краевым, федеральным, муниципальным имуществом?" - допытывался Ишаев у Чиханацкого. Бесконечная эпопея с передачей имущества из одной собственности в другую надоела всем. Однако вопрос так и повис в воздухе. "Если бы все от меня зависело..." - развел руками министр. "Тогда вы были президентом!" - парировал ему губернатор и обещал сроки установить самостоятельно. Он пояснил, что новая программа управления краевым государственным имуществом на 2006-2008 годы не может быть принята, пока так мало конкретики. А чтобы поставить цель, вовсе не обязательно быть президентом. Ответственность обязательна.

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