"Единороссы" обучили секретарей

В Хабаровском региональном отделении партии "Единая Россия" прошел учебно-методический семинар с секретарями политсоветов, руководителями исполкомов местных отделений, секретарями первичных отделений партии.

Цель семинара - учеба вновь избранных секретарей политсоветов, руководителей исполкомов местных отделений, секретарей первичных отделений партии. Секретарь Хабаровского регионального политсовета Юрий ГУЛЯГИН подробно проинформировал собравшихся о заседании Генерального совета партии и выступлении на нем губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, который по заданию съезда партии подготовил концепцию развития Дальнего Востока и Забайкалья.