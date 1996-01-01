"Звезда надежды" гаснет

Очередной визит делегации МИД Японии в Приморье, состоявшийся с 10 по 14 апреля, похоже, окончательно убедил российскую сторону в том, что дальневосточникам не совсем повезло с координатором программы глобального партнерства в области нераспространения оружия массового уничтожения и материалов, используемых для его создания.

В роли такого координатора уже больше 12 лет на Дальнем Востоке России выступает Япония. Но если сравнивать результаты работы программы "Звезда надежды" (получившей свое название по предложению японского премьер-министра КОИДЗУМИ) с результатами программных мероприятий на Северном флоте России, где в роли координаторов выступают Норвегия, Великобритания и Канада, то становится понятным, что Япония зацепилась за эту программу скорее из политических, нежели экологических или экономических соображений.

Программа, как известно, предусматривает совместное финансирование странами-участниками соглашения утилизации списанных атомных подводных лодок России и рассчитана на период до 2010 г. Изначально предполагалось, что Япония ввиду своей географической близости к Дальнему Востоку выступит главным инвестором именно дальневосточных проектов по утилизации, которые осуществляются на ФГУП "Северо-Восточный региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники" (Камчатская область) и ФГУП "Звезда" (Приморский край, г.Большой Камень).

Однако из обещанных Японией $200 млн за период с 1999 г. собственно на утилизацию выделено только около $7 млн, которые потрачены на демонтаж лодки "Виктор-3" в 2004 г. Для сравнения, на Северном флоте России за этот же период утилизировано около десяти лодок. Можно, конечно, вспомнить еще японский "подарок" заводу "Звезда" - установку по переработке низкоактивных ЖРО "Ландыш", которая на данный момент практически простаивает из-за высокой себестоимости переработки ЖРО (переработка ведется на более экономичной установке "Барьер", разработанной ДВО РАН), но этот подарок состоялся еще в ноябре 1999 г. и преследовал опять же политические цели накануне визита президента Владимира ПУТИНА на Окинаву. В остальном же помощь японской стороны все эти годы выражалась в бесконечных делегациях японского МИД, предпринимаемых накануне каких-либо важных событий на уровне дипломатических отношений между нашими странами, а также в постоянных требованиях на предмет изучения технической документации утилизируемых лодок, в том числе имеющей наивысшую степень секретности.

В общей сложности за последние несколько лет мы насчитали около десятка японских инспекций по атомным закромам Дальнего Востока и почти столько же абсурдных требований и предложений к российской стороне, очевидным образом выходящих за рамки программных обязательств. Один только проект по строительству плавучих доков для транспортировки АПЛ с Камчатки в Приморье чего стоит. Не говоря уже о потенциальной опасности транспортировки списанных лодок на такие расстояния, подтвержденной гибелью АПЛ К-159 под Мурманском осенью 2003 г., сам проект оценивался в $500 млн, что почти в 2 раза превышало выделенную японской стороной сумму на утилизацию в целом.

Если добавить сюда требования о предоставлении документации по антитеррористической защите, прогнозированию чрезвычайных ситуаций, устройству атомного реактора АПЛ, а также настойчивых оговорках по поводу "проблемы северных территорий", то очевидно, что для Японии экологическая значимость проекта имеет меньшее значение, чем политическая. Это подтверждается и беспрецедентной открытостью российской стороны в рамках программных мероприятий, когда японцам не только предоставляли всю требуемую документацию, но и допускали представителей японского МИД на режимные объекты, куда иностранцам вход строго запрещен.

Косвенно декоративность экологической проблемы для Японии проявилась и в скандале на международной конференции в Токио с 6-9 июня 2005 г. В ответ на голословные обвинения в том, что Россия намеревается возобновить слив высокоактивных РАО в Японское море, представитель Федерального агентства РФ по атомной энергетике выступил с сенсационным заявлением о том, что Япония и не прекращала слив ЖРО с одной из собственных АЭС.

В принципе, ненадлежащее выполнение Японией финансовых обязательств в рамках программы "Звезда надежды" можно объяснить и внутриполитической нестабильностью в Стране восходящего солнца. Многие японские политики склонны любые отношения с Россией связывать с "проблемой северных территорий", плюс перманентные парламентские кризисы, вынуждающие японский МИД перестраивать свою политику под новые веяния в стране. Но коль скоро гарантий на выполнение обязательств со стороны Японии не существовало в принципе, то об этом следовало предупредить заранее. С выработавшими ресурс АПЛ шутки плохи.

- Каждый год стоимость утилизации простаивающей подводной лодки возрастает, - говорит генеральный директор завода "Звезда" Юрий ШУЛЬГАН. - И при сложившейся тенденции мы очень рискуем не успеть выполнить программу, как было задумано, к 2010 г.

Впрочем, срыв сроков программы - это не единственный и не основной риск в бесконечном откладывании утилизации АПЛ. Помимо стоимости простаивающая лодка повышает и свою экологическую опасность. По заявлению парламентского секретаря министра иностранных дел Японии Синдо ЕСИТАКА, сделанного им еще в 2003 г., на Дальнем Востоке РФ находится 41 АПЛ, подлежащая утилизации. Из них 36 уже не могут совершить самостоятельные переходы к месту утилизации. С тех пор была демонтирована только одна АПЛ, причем далеко не самая старая. Нетрудно оценить приблизительный масштаб экологической угрозы - только возросший с тех пор, как Япония взяла на себя финансовые обязательства в рамках программы "Звезда надежды".