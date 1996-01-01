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Приморские "единороссы" обрели нового лидера

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как и ожидалось, 11-я приморская конференция партии "Единая Россия", состоявшаяся 29 апреля, без каких-либо проволочек утвердила новым руководителем регионального отделения ректора ДВГУ Владимира КУРИЛОВА.

На состоявшейся сразу после конференции встрече новоявленного лидера с журналистами депутат Госдумы РФ и руководитель Дальневосточного координационного совета партии Андрей ЧИРКИН заявил, что отставка Юрия ПОПОВА с должности руководителя отделения имеет исключительно добровольный характер и с какими-либо проблемами партии в крае не связана. По словам Андрея Борисовича, Юрий Попов изъявил желание целиком сосредоточить свои усилия на продвижении национального проекта по сельскому хозяйству.

Сам Юрий Иванович к сказанному вышестоящим товарищем по партии добавил только, что его отставка логично вписывается в декларированный партией отказ от административного ресурса. Правда, эта логика несколько противоречит новым кадровым назначениям, состоявшимся на конференции помимо смены лидера. В частности, в исполнительные органы регионального отделения были приняты губернатор края Сергей ДАРЬКИН, вице-губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ, а также руководитель департамента краевой администрации Андрей НОРИН.

Что же касается Владимира Курилова, то он честно признался, что вступил в партию две недели назад. По его словам, кроме КПСС, до этого он ни в какой партии не состоял, цели и задачи "Единой России" не только разделяет, но и следует им в своей повседневной работе. Кстати, из КПСС Владимир Иванович вышел, поскольку разочаровался в ее идеологии после того, как во время перестройки познакомился с внутренней партийной кухней. Правда, при этом Курилов признал, что КПСС для него по-прежнему является эталоном структурной организации.

Отвечая на вопрос "ЗР" по поводу возможного разочарования в "Единой России" после более тесного знакомства с ее "внутренней кухней", Владимир Курилов ответил, что становление партии проходит открыто, гласно, в условиях нормальной конкуренции с другими партиями, а это означает, что оснований для разочарований на сегодня нет. Вторил своему преемнику и Юрий Попов, сообщив "ЗР", что, по исследованиям от 15 апреля, рейтинг партии во Владивостоке составляет 25%, а в крае - 36%. Между тем еще неделю назад сторонники отставки Попова оперировали цифрами почти в два раза меньшими официальной информации. Судя по всему, скандалы в региональном отделении только укрепили имидж "ЕР".

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