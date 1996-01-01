Сергей Шерстюк перейдет на работу в Санкт-Петербург?

Процесс кадровой ротации в аппарате Дальневосточного полпреда, который длится уже несколько месяцев, в ближайшее время может затронуть и одну из "приморских" фигур - бывшего главного федерального инспектора в Приморском крае, а ныне руководителя организационного департамента полпредства Сергея ШЕРСТЮКА.

В 2001 - 2004 гг. он был главным "федералом" в Приморском крае, а в течение последних полутора лет курировал "организационный блок" полпредства в Хабаровске. Как стало известно "ЗР" из источника в аппарате полпреда, в ближайшее время Шерстюк перейдет на работу в Гостехнадзор, который сейчас, как известно, возглавляет экс-полпред Константин ПУЛИКОВСКИЙ. В Москву на работу в это ведомство из Хабаровска уже перешел ряд сотрудников из полпредства, в частности экс-помощник полпреда Сергей КАРПЕНКО.

Сергею Шерстюку же, по имеющейся информации, предложена руководящая должность в управлении Гостехнадзора по Северо-Западному федеральному округу, с центром в Санкт-Петербурге. Это назначение свидетельствует, с одной стороны, о том, что Шерстюк остается в команде Пуликовского, с другой же - говорит о том, что для этого выходца из Приморья на сегодня Санкт-Петербург является более значимой целью, чем Хабаровск или Владивосток.