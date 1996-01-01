Единороссам меняют лидера

Несмотря на попытки официальных приморских СМИ придать отставке руководителя регионального отделения "Единой России" Юрия ПОПОВА статус "секрета Полишенеля", источник "ЗР" в федеральных органах "партии власти" подтвердил, что ожидаемые кадровые перестановки в стане приморских "медведей" состоятся. Их юридическое оформление намерены провести через приморскую конференцию партии, намеченную на 29 апреля.

Итак, лидером приморских единороссов, как утверждают источники, в предстоящую субботу станет ректор Дальневосточного государственного университета Владимир КУРИЛОВ. И, пожалуй, это единственная неожиданность в затянувшейся истории со сменой председателя регионального отделения "Единой России". Что же касается самой отставки, то "ЗР" неоднократно информировал читателей о том, что этот вопрос обсуждается в Москве уже несколько месяцев. Федеральное руководство партии не устраивало сложившееся в Приморье положение партийных дел: низкий рейтинг "Единой России", скандалы вокруг высокопоставленных чиновников- членов партии. Ну, а последней каплей, переполнившей чашу терпения центра, стала свара между соратниками по партии за кресло спикера краевого парламента. Успокоить страсти смог только дальневосточный полпред Камиль ИСХАКОВ.

Задержка с комментариями официального рупора приморского "белого дома" понятна. В партийную отставку отправлен действующий вице-губернатор. Причем впервые против воли краевых властей. Такие вещи нужно как-то объяснять. Тем более кандидатура ректора Курилова, которую, как утверждают, усиленно лоббировало Дальневосточное полпредство, для приморских единороссов оказалась неожиданной.

Злые языки поговаривают, что Владимир Иванович и членом-то партии власти прежде не состоял. Зато именно его кандидатура была выдвинута в Общественную палату при Президенте РФ.

В появлении Курилова на столь ответственной должности партийного босса просматривается элемент случайности. По большому счету, всем чиновничьим миром Приморья Попова можно было и отстоять. Влепили бы строгача, или как там у партийцев нынче принято, - и дело с концом. Но ослаблением партийных позиций Попова - читай, команды ДАРЬКИНА - решили воспользоваться не менее авторитетные силы, а именно мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. Не случайно, на смотрины в Москву, где 15 апреля состоялось заседание генерального совета партии, на котором и решался вопрос об отставке Попова, ездили сразу несколько претендентов.

Официальную конкуренцию Курилову составил ректор Тихоокеанского экономического университета Виктор БЕЛКИН. Неофициальную - заместитель председателя Госдумы РФ Владимир ПЕХТИН предлагал товарищам по партии присмотреться к председателю Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Дмитрию ГЛОТОВУ. Ну и, наконец, на начальном этапе, по нашей информации, Владимир Николаев всерьез намеревался протолкнуть в председатели отделения депутата гордумы Игоря ЧЕМЕРИСА.

Отсутствие единого кандидата от приморской элиты свидетельствует о том, что внутри самой элиты прежнего единства не наблюдается. Партийные структуры "Единой России" - весьма серьезный механизм как для легализации новых политиков, так и для их дальнейшего продвижения по всем линиям исполнительной власти. Если уж начистоту, то на сегодня это основной механизм для реализации самых высоких властных амбиций. Отсюда и мгновенный слив Попова, а также вспышка междоусобицы за партийные рычаги.

Кстати, именно этим можно объяснить выдвижение явно не подготовленных соперничать с Куриловым кандидатур. Времени было маловато, и уже в Москве по ходу дела выяснялось, что Белкин не пользуется популярностью в молодежной среде, поскольку на нем висит так ничем и не завершившееся дело об административном правонарушении. В 1998 г. ректора ДВГАЭУ обвиняли в незаконных поборах со студентов. Глотов же, как выясняется, в недалеком прошлом был очень дружен с Владимиром Николаевым, вокруг которого и полыхают сегодня скандалы, связанные со злоупотреблениями городских чиновников. Чемериса изначально никто всерьез и не воспринимал.

В этой ситуации Курилова можно было считать объединяющей фигурой - человек он достаточно известный, пользующийся уважением во Владивостоке и в крае. Единственном темным пятном в его политической биографии является скандал на выборах депутата Госдумы в 2000 г. Тогда организованная в одном из общежитий ДВГУ кандидатом Орысей БОНДАРЕНКО бесплатная дискотека, едва не стала поводом для отмены итогов выборов, на которых победил Виктор ЧЕРЕПКОВ. Причем жалобу на бесплатное удовольствие написали сами "сознательные" студенты, в числе которых оказался работник краевой избирательной комиссии.

Любопытно, что под началом нового партийного лидера теперь будет работать не рядовой сотрудник крайизбиркома, а сам председатель Сергей КНЯЗЕВ, который, как известно, еще и профессор в Юридическом институте ДВГУ. Но это, пожалуй, единственная ресурсная составляющая будущего главного единоросса Приморья.

В основном есть большие опасения, что председательство Курилова может оказаться недолгим. Во всяком случае, если он дотянет до выборов в Госдуму, то это уже можно будет считать своего рода политическим подвигом.

Изначально очевидно, что Курилову трудно будет удержаться на позициях независимого человека, поскольку он не обладает финансовыми и экономическими ресурсами для проявления самостоятельности. То есть принципиально в политике партии ничего не изменится. Расчет на привлечение студенческой молодежи под знамена "Единой России" вполне могут опрокинуть ректоры других приморских вузов, которые всегда ревностно относятся к успехам коллег-соперников. Ну, и, конечно, одному богу известно, как Курилов сможет ликвидировать очередной виток политического кризиса в крае, учитывая, что его назначение означает поражение части приморской элиты - она наверняка захочет отыграться за счет кадровых перестановок в средних управленческих звеньях регионального отделения. Да и притязания на места в партийном списке "Единой России" на октябрьских выборах ЗС ПК теперь также приобретут более острый характер.

В общем, как говаривал некогда популярный ведущий, все только начинается.