Политическая психиатрия

Проект "Школа публичной политики" продолжает знакомить приморских журналистов со столичными политтехнологами, причем, как удалось выяснить "ЗР", некоторые из них обладают весьма специфическими навыками.

Психиатр Александр МОРДОВИН последние два года возглавляет созданный им Центр политического консалтинга, а себя называет "независимым политическим психиатром". "В названии моей профессии не больше иронии, чем в современной российской политике. Я не люблю шуток на тему "в Государственной Думе нет нормальных людей". Просто границы нормы шире границ патологии - то, что придумает здоровый человек, больному и в голову никогда не придет", - объяснил "ЗР" положение дел в российском парламенте бывший помощник депутата Госдумы.

Властный психотип

Под клиническим случаем Александр Мордовин имеет в виду следующее. В современной психиатрии условно выделены пять психотипов: эпилептоид, истероид, астеник, шизоид и гипертим. В выстроенной в России вертикали власти наблюдается засилье лишь одного типа - эпилептоидов. Характеристики этого психотипа таковы: порядок и дисциплина превыше всего. Они представляют свое жизненное пространство только в четко ранжированном порядке "хозяин - и все остальное".

Эпилептоид хорошо управляем хозяином, при нем он становится чрезмерно слащавым и гипертрофированно счастливым. В отношении подчиненных он беспощаден и непредсказуем. Эмоции у эпилептоидов, как правило, очень дозированные, малоподвижные и выхолощенные. Элементарные человеческие эмоции им контролируются. Самое главное, что он не способен к эмпатии, человеческому сопереживанию. Его бесполезно просить войти в чье-либо положение и почувствовать, каково там. Он органически не способен к "отзеркаливанию", то есть по умолчанию не может понять, что чувствуют другие люди.

"Между собой они ладят. В условиях психиатрической клиники были проведены эксперименты, где выяснилось, что эпилептики не общаются с шизофрениками. Только друг с другом. В политике это страшно, когда вся власть "отвертикалена" как у нас и наверху люди одного психотипа, одного воспитания, одних взглядов, одного интеллектуального уровня? От этого становится жутко, ведь их никто не поправит, да и они никого не послушают, поскольку органически не способны это сделать. Потому что выше их никого нет, только Бог, а это уже клинический случай", - поясняет свою точку зрения на государственную власть "независимый политический психиатр".

Время шизоидов прошло

Среди заметных российских политиков, по мнению Александра Мордовина, представителей прочих четырех психотипов можно перечесть по пальцам.

Время романтичных и мечтательных шизоидов, кажется, ушло. Самым ярким представителем этого психотипа можно назвать Григория ЯВЛИНСКОГО. Ходит такая шутка, что на вопрос: "Какие у России выходы из ситуации?" - он ответил: "У нас два выхода, реальный и фантастический. Реальный: прилетят марсиане и все нам сделают. Фантастический: когда мы до всего дойдем своим умом и все сами выправим".

Истероиды, делающие ставку на актерский талант массовика-затейника, были ярко представлены в Государственных думах прошлого созыва. К истероидному типу психиатры относят Владимира ЖИРИНОВСКОГО. "ЛДПР в целом можно назвать специальным коммерческим проектом, сделанным под истероидов. В партии большое внимание уделяется актерскому мастерству", - утверждает Александр Мордовин.

Еще один часто встречающийся в российской политике психотип - гипертимы. Люди - моторы, вечные двигатели. Показывают себя хорошими управленцами, способными увлечь людей. В общении веселы, любят выпить. Единственное "но" - склонны часто скакать по идеям. Потому, с точки зрения эпилептоида, неблагонадежны... К гипертимам психиатры относят Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА и Бориса НЕМЦОВА.

"Астеники в политике вообще не выживают, поскольку они лишь исполнители. А еще в Госдуме много сейчас "никаких" людей. То есть они, конечно, какие-то, но ведут себя настолько ровно, что их нельзя определить, - резюмирует свои наблюдения пессимист Александр Мордовин, - Я сейчас придерживаюсь таких взглядов на политиков: плохих и хороших не бывает. Есть плохие, и есть дерьмовые. Процедура демократической власти так устроена, что принять какие-то жесткие решения невозможно по определению. Их будут бесконечно уточнять, протаскивать. Вспомните Думы предыдущих созывов. А сейчас вообще нет никакой деятельности, есть только канцелярия, штампующая решения, поэтому в царстве эпилептоидов нам остается только молиться".

К какому типу относит он себя, политический психиатр, не сказал, поэтому за комментарием "ЗР" обратился к врачу-психиатру Краевой психиатрической больницы Александру КОЛОМЕЙЦУ.

- У меня вызывает сомнения профессиональная компетенция коллеги - он скорее дилетант в научной и практической психиатрии. Во всяком случае, "терминология" и понятия, используемые "политическим психиатром", в большинстве своем не имеют отношения к психиатрии и психопатологии. Врач- психиатр, позволяющий себе поносить людей на основании того, что прилепил им ярлыки "эпилептоидов" или "истероидов", вообще далек от понимания сущности психической патологии и границ психической нормы. На самом деле психиатры понимают, что люди несовершенны и могут страдать психическими и поведенческими расстройствами. И понятно, что политики не являются в этом смысле исключением. А если говорить о психических расстройствах у политиков, то я думаю, что они очень похожи на те, что мы наблюдаем в популяции, т.е. вокруг себя. Ведь мы их и выбираем, правда, когда нам это позволяют делать.