Переписчиков посадили за парты

В Приморье перепись пройдут около 220 тыс. сельскохозяйственных организаций, крестьянских и фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и садоводческих и огороднических участков, сообщила пресс-секретарь Приморскстата Марина ГРИЦЮК.

Уже сформированы счетные участки и определены нормы работы - каждый переписчик в день должен будет обойти по 6 объектов. В настоящее время ведется учеба специалистов, привлеченных на работу в Приморскстат для проведения переписи. Напоминаем, что она пройдет с 1 по 25 июля. Итоги переписи будут подведены в 2008 г.