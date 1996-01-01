В то ли ВТО мы вступаем?

Уже, кажется, все согласились с присоединением России к ВТО. Только США формально за, но конкретно - против. И Грузия грозит отозвать свое предварительное согласие. За поводом у этой бывшей советской республики дело не станет. В крайнем случае позаимствует у американских противников членства РФ в ВТО. А у них этих поводов - полна коробочка.

Лидер республиканского большинства в сенате Билл ФРИСТ, посетивший на днях Москву, утверждает, что Вашингтон в целом за полноправное участие России в глобальной экономике и за присоединение РФ к ВТО. Но вот в частностях, как сообщили его коллеги-законодатели, у них есть целый список претензий к нашей стране и потому в своем сенате, разбирая вопрос РФ - ВТО, они намерены обсудить и то, "что связано с экономическими вопросами, и то, что выходит за эти рамки". Как оказалось, за рамки экономики выходит целый перечень претензий к России.

Тут и требование обеспечения независимости судебной системы, свободы печати, гарантии неприкосновенности для некоммерческих организаций (НКО) и т. д., и т.п. Речь идет по сути о новой попытке Вашингтона контролировать под предлогом обсуждения членства России в ВТО политическую систему, сложившуюся в нашей стране, ее исполнительную, законодательную и судебную власть. Такого рода контроль объективно существовал во времена Бориса ЕЛЬЦИНА, у которого американские советники сидели прямо в Кремле, и, как известно, это едва не привело Россию к полной катастрофе. Стоит ли в данном случае "овчинка" по имени ВТО такой выделки?

Начнем с того, что сия овчинка - вовсе не золотое руно для России. Теоретически РФ, вступив в ВТО, получит более свободный доступ для своей продукции на иностранные рынки, доступ к международному механизму разрешения торговых споров. Обещают нам в ВТО создать и более благоприятный климат для иностранных инвестиций. Допустят к участию в выработке правил международной торговли и даже сулят нам "повышение качества отечественной продукции в результате конкуренции с иностранными товарами".

Но это - "улита едет, когда-то будет". На нынешний день вступление в ВТО грозит России прежде всего разорением нашего сельского хозяйства в результате неизбежного по правилам ВТО цунами иностранного импорта дешевого продовольствия. К тому же нас будут кормить клонированными и генетически опасными продуктами. Не выдержат конкуренции с иностранцами и обанкротятся наши пищевая, текстильная промышленность, автомобилестроение, авиационная промышленность, производство сельхозмашин и ряд других отраслей, что вызовет массовые локауты и резкий рост безработицы.

Не исключено, что цепная реакция банкротств в российской экономике приведет в этом случае к тому, что под контроль иностранного капитала перейдут нефтегазодобыча и добыча минерального сырья в России.

Иностранные банки и страховые компании с их капиталом, во много раз превышающим совокупный капитал банков РФ, быстро задавят и разорят своих российских конкурентов. Легко продолжить этот перечень и придти к выводу, что катастрофические масштабы вымирания россиян в результате всего этого примут еще более ужасающие размеры. Наконец, присоединение к ВТО на нынешних условиях американцев нанесет ущерб и политической самостоятельности России, ограничит ее суверенитет.

Нет, однако, худа без добра. Придирки американских законодателей заставили и их коллег в РФ всерьез задуматься - а стоит ли нам в ВТО торопиться и вступать туда на тех условиях, которые наверняка обернутся катастрофой для нашей страны и ее экономики? Противники ВТО в России, среди которых есть и такие авторитетные государственники, как мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ, председатель комитета Госдумы по международным делам Константин КОСАЧЕВ и другие все активнее выступают в последние дни за более продуманный подход к присоединению к ВТО - на условиях выгодных для России, а не для русофобов с Капитолийского холма и экспортеров "ножек Буша".

Как нам стало известно из компетентных источников, это не означает, что в Москве задумали заморозить переговорный процесс по ВТО. Наоборот, он будет продолжен, но исключительно с позиций, которые отвечают национальным интересам России. Если такой подход наши партнеры по переговорам не примут, то Россия с присоединением к ВТО может и подождать.

Об авторе. Владимир БОЛЬШАКОВ, шеф-редактор "ФК-Новости".