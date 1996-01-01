ВТОричные страхи

Для успешной интеграции во Всемирную торговую организацию (ВТО) почти все готово, однако сам факт вступления вызывает много вопросов. Для обсуждения этой темы в краевой администрации прошло заседание рабочей группы по подготовке Приморья к вступлению России в ВТО, которую возглавляет вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ.

И.о. уполномоченного Минэкономразвития по Приморскому краю Борис СТУПНИЦКИЙ рассказал участникам последние новости о ходе переговоров по вступлению России в ВТО. Уже около 95% вопросов согласовано, но в последнее время вопрос из экономической плоскости перешел в политическую, и главную скрипку в этом играют США, требующие обнулить импортные ставки на авиатехнику, открыть финансовый и страховой рынок, снизить фито-санитарные нормы на импорт продукции и усилить защиту интеллектуальной собственности.

В общем, к саммиту Большой восьмерки в Санкт-Петербурге Россия договориться не успеет, а вот осень 2006 г. - более реальный срок, хотя, по словам Бориса Ступницкого, главная задача - не скорость вступления, а отстаивание интересов нашего рынка.

Затем участники встречи обсудили проблему конкурентоспособности российской продукции и внедрение систем управления качеством. Как сообщил директор "НП "Дальневосточный региональный центр по сертификации, научно-технической экспертизе и системам качества" (ДВРЦ-СЕНТЭСК) Сергей КОНДРАТЕНКО, сегодня в России более 3,5 тыс. предприятий имеют сертификаты ISO серии 9000. Для примера, в США подобные сертификаты имеют более 30 тыс. компаний, в Японии - более 40 тыс., в Китае -более 130 тыс., а на всем Дальнем Востоке - только 140. Больше половины передовиков внедрения систем менеджмента качества работают в Приморье: заводы "Звезда" и "Восточная верфь", компании РИМСКО, "Спасскцемент" и "Дальсвязь". Ведется подготовка предприятий строительной отрасли: "Тереховский завод бетонных изделий", "Дальгидроспецстрой", "Захар", а также Уссурийская картонная фабрика и др.

Было отмечено, что большинство этих предприятий связаны сотрудничеством с иностранцами, а те, в первую очередь, интересуются умением работать по международным стандартам.

Структуры, готовящие специалистов в этой сфере, отметили, что ликбез надо начинать с первого лица компании. Если руководитель поймет, что внедрение системы менеджмента качества не самоцель, а средство эффективного продвижения на рынке, то он и средства на это найдет (на внедрение системы качества в зависимости от масштабов предприятия требуется от нескольких сот тысяч до 1 млн руб.). Как сообщила представитель "ДВ-Интерсертифика", ими подготовлено 27 менеджеров по качеству.

Кстати, бытует мнение, что эти проблемы волнуют прежде всего промышленников. Но и финансово-страховые структуры проникаются проблемами менеджмента качества. Первой в Приморье к этому пришла страховая компания "Защита-Находка". Ее представитель рассказал о специфике российского страхового рынка и опасениях в связи со вступлением в ВТО. Последние 3 года страховой рынок в России растет, и эта тенденция сохранится в ближайшие 10 лет. Но по капитализации нашим далеко еще до "страховых акул" Европы и США, где эти институты формировались намного дольше, чем в России. У них не только денег, но опыта намного больше.

Поэтому, открывать рынок надо постепенно, иначе будет как в Словакии и Венгрии, где страховой рынок на 90% оккупировали "чужаки". Чуть лучше картина в Польше и Чехии, где "иностранцы" держат около 44% страхового рынка. Хорошо бы оттянуть на 5-6 лет допуск прямых филиалов иностранных страховых компаний, отметил представитель "Защиты-Находка". Тогда наши страховщики успеют "накачать мускулы".