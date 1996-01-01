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Двадцать лет спустя...
Демографическая ситуация в России и проблемы миграции в последнее время обсуждаются достаточно активно. О реальных угрозах и некоторых мифах членам регионального клуба журналистики "Из первых уст", куда входит и редакция "Золотого Рога", рассказала Жанна ЗАЙОНЧКОВСКАЯ, зав. лабораторией анализа и прогнозирования миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.
В настоящее время по России 1 млн только заявленной потребности в рабочей силе. И речь идет не об уборщицах, а о более-менее квалифицированных кадрах. Суммарный же дефицит - намного больше. О кадровом голоде говорят многие регионы, особенно на Дальнем Востоке. Но "демографическое одеяло" настолько тонкое, что миграция между регионами оголяет другие участки и даже отрасли экономики.
ДосьеПо прогнозам Минэкономразвития, численность населения трудоспособного возраста сократится в 2006 г. на 40 тыс. человек, в 2007 г. - на 412 тыс., в 2008 г. - на 631 тыс. человек и т.д.
Прогноз МЭРТ - "оптимистичный". Зайончковская считает, что после 2008 г. число работников ежегодно будет сокращаться на миллион и больше, и к 2026 г. от сегодняшних 67 млн тружеников останется 49 млн. Как тогда будет функционировать экономика?
Ни одной стране за счет мер семейной политики не удалось повысить рождаемость до уровня простого воспроизводства. Так что в ближайшие 20 лет на рождаемость надежды мало, а меры семейной политики сработают в будущем.
Есть резерв в снижении смертности. По уровню рождаемости Россия - в группе развитых стран, а по смертности - среди развивающихся. Помочь могут программы оздоровления нации, борьба с алкоголизмом и наркоманией, особенно среди молодежи, но и эти меры работают на отдаленную перспективу. В общем, нужно как-то продержаться лет двадцать.
"Это поистине определяющие для судеб России годы и лакмусовая бумажка не только для экономики, но и для общества, для того, какой тренд примет Россия в последующем, сохранится ли она в таких границах, как есть. Эти 20 лет по-настоящему судьбоносны. Из-за демографической ситуации, главным образом. Это наш главный ограничивающий фактор в эти годы и главный фактор риска", - заявила Ж. Зайончковская.
Правда, многие уповают на технический прогресс. Обидно, что среди них есть и экономисты, говорит Ж. Зайончковская. Мы сильно отстаем от передовых стран по производительности труда, и тут есть резервы в строительстве, сельском хозяйстве, других сферах промышленности. Но потребность в кадрах больше всего возникает в сфере услуг. И пример стран с самой высокой производительностью труда показывает: чем быстрее растет экономика, тем больше нужно дополнительных работников. Откуда? Оттуда!
ДосьеПравительство РФ увеличило квоту на въезд иностранных граждан для работы на территории страны. В 2006 г. квота составит 329,3 тыс. разрешений на въезд (в 2005 г. - 214 тыс., в 2004 г. - 213 тыс., в 2003 г. - 530 тыс. человек). Самую большую часть квоты получит Москва -40 тыс. человек, на втором месте Приморье - 15 тыс. 11,5 тыс. иностранцев будут официально трудиться в Амурской области.
Это официальные данные. Реально же их число эксперты оценивают в миллионах. По приведенным в ряде СМИ данным ФМС, ежегодно на территорию России прибывает более 20 млн мигрантов, преимущественно из стран ближнего зарубежья, причем около половины не имеют легального статуса.
Напомним, что к 2026 г. количество работающих, по оценкам демографов, сократится примерно на 18 млн человек, и их отсутствие необходимо восполнить.
Один из вариантов - вынос промышленного производства в страны с дешевой рабочей силой. В России это уже идет полным ходом, хотя и не декларируется как государственная политика. Почти вся одежда и обувь российских брендов шьется в Китае. Но, поскольку там рабочая сила начала быстро дорожать, предприниматели ищут другие страны. И очевидно скоро они выйдут на Филиппины, в Индонезию, хотя, по мнению Зайончковской, стоит обратить внимание на Узбекистан или Таджикистан.
Многие уповают на русских из стран СНГ, а их там сейчас примерно 17-18 млн человек. По мнению Зайончковской, "Россия в ближайшие 10-15 лет может рассчитывать на 6-7 млн человек титульного населения Средней Азии и Кавказа". К тому же соседнему Казахстану тоже нужны гастарбайтеры из России, и он активно их к себе зазывает. Этот круговорот оценивается примерно "фифти-фифти". А где еще найти рабочие руки?
"Я думаю, у китайцев тут конкурентов мало. Это предопределено географически. Мы - соседи. Они не боятся нашего климата, и, кроме того, китайцы и корейцы все-таки более привычны для нас, чем, например, филиппинцы, индонезийцы или африканцы... Не стоит заглядываться на поляков и болгар, потому что их взял Евросоюз. Один из мотивов их присоединения к ЕЭС - пополнение рынка рабочей силы западных стран более родственной и более квалифицированной, чем рабочая сила Африки, Индонезии, Китая", - отметила Зайончковская, подчеркнув, что официальная позиция относительно китайской миграции коренным образом изменилась за последние 10 лет: власти на Дальнем Востоке стали более лояльны, хотя и побаиваются еще резких движений.
Впрочем, последние опросы показывают, что от 15% до 20% россиян все-таки толерантны к мигрантам независимо от их этничности. И это обнадеживает. Налицо и попытки власти определиться с миграционной политикой. Появился Закон о соотечественниках. Прошли первое чтение законопроекты, которые должны сделать иммиграционный режим более привлекательным. В конце июня - июле президенту Владимиру ПУТИНУ должны представить Программу по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. И, кстати, полпред Камиль ИСХАКОВ, озабоченный "обезлюдеванием" Дальнего Востока, является заместителем руководителя рабочей группы, которая готовит проект программы.
Но, думается, у Дальнего Востока немного шансов завлечь соотечественников. По крайней мере, попытки такие были, но все всегда упиралось в "цену вопроса". Готов ли центр заплатить ее, чтобы избежать китаизации Дальнего Востока?
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