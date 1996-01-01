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Новые молодогвардейцы в шахту не рвутся

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Недавно созданная всероссийская организация "Молодая гвардия "Единой России" стремительно набирает силу, доказательством чему является 20%-ная квота для молодежи в избирательных списках партии. Правда, иногда такая стремительность пугает "взрослых" членов "ЕР", о чем свидетельствует пресс-конференция местных лидеров молодежного движения.

Собственно, пресс-конференция была посвящена новой партийной инициативе в области молодежной политики. Теперь, согласно решению высшего политсовета "ЕР" от 10 апреля с.г., доля членов "партии власти" в возрасте до 28 лет не должна опускаться ниже 20% от общего числа партийцев. Эта же квота, по замыслу инициаторов решения, будет действовать и при формировании избирательных списков партии на выборах различного уровня.

По словам главного "молодогвардейца" Приморья Максима ГЛУШКОВА, важно, чтобы молодежь активно участвовала в политической жизни страны, поэтому уже нынешней осенью активисты движения примут участие в выборах депутатов Приморского ЗакСа. А в более долгосрочной перспективе "Молодая гвардия" планирует стать своеобразным "отделом кадров" для всех ветвей и уровней власти. Надо отдать должное лидерам приморского отделения "МГ" - они не строят иллюзий относительно того, что нынешние чиновники сами уступят им свои места. "Мы понимаем, что некоторым представителям власти будет нелегко расстаться со своими креслами, но у нас нет шанса на проигрыш!" - заявили журналистам активисты движения.

Однако, как выяснилось позже, нерадивые чиновники - не единственное препятствие на пути во власть. "И в нашей партии существуют те, кто считает нас юнцами и сопляками", - заявил один из лидеров приморских "молодогвардейцев" Дмитрий КОЗЛОВ. Подобная категоричность молодежного "отсека" партии, похоже, не на шутку взволновала присутствовавшего на пресс-конференции представителя регионального политсовета "ЕР" Андрея КОЗЛОВСКОГО. Он призвал невоздержанных в речах "молодых гвардейцев" "не клеймить региональный политсовет и не нагнетать обстановку", но те успокоились не сразу и заявили, что всего лишь процитировали слова одного из местных партийных лидеров.

"В шахту мы не пойдем!" - подвел итог дискуссии Максим Глушков, прокомментировав возникшие у одного из присутствовавших журналистов аналогии с героями Великой Отечественной войны. В заключение пресс-конференции участники движения поделились своими ближайшими планами. В частности, местные "молодогвардейцы" заявили о своем намерении вскоре организовать в городе акцию под названием "Революция". Правда, детали готовящегося массового "действа" активисты "МГ" раскрывать не стали, поэтому горожанам остается лишь тихо надеяться, что Океанский проспект не превратится в аналог киевского Майдана.

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