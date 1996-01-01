Округа добавят и поделят

Вместо 39 избирательных округов в Приморье предполагается сделать 20, определила на заседании 14 апреля избирательная комиссия Приморского края.

Это требование нынешней редакции Устава края, по которому предстоящие выборы в приморский парламент должны пройти по смешанной системе, когда половина депутатского корпуса четвертого созыва будет формироваться по партийному принципу (в одном партийном округе) и половина по 20 одномандатным округам. Определение комиссией схемы округов представляет собой первое подготовительное мероприятие для проведения выборов в ЗС ПК, которые должны состояться 8 октября 2006 г.